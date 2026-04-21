Garrigues integra sociedade chilena BSVV

A Garrigues fechou um acordo de integração com a sociedade chilena Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV), um escritório multidisciplinar com mais de uma década de experiência no mercado jurídico no Chile. A firma revela em comunicado que a documentação contratual deverá ser finalizada nas próximas semanas, sendo posteriormente submetida às respetivas assembleias de sócios.

“Estamos muito satisfeitos com esta integração que, na sequência da operação realizada no México no ano passado, reforça o compromisso da Garrigues em manter a sua posição de liderança na América Latina. Os sócios da Garrigues e da BSVV partilham valores e objetivos comuns de excelência no serviço ao cliente. Estamos confiantes no sucesso deste projeto conjunto”, afirma Fernando Vives, presidente executivo da Garrigues.

Com a integração, a firma chilena, que passará a operar sob a marca Garrigues, contará com uma equipa de mais de 130 advogados, dos quais 24 sócios. “A operação permitirá ainda gerar sinergias relevantes, resultantes da combinação da presença internacional da Garrigues com o profundo conhecimento do mercado local, a visão estratégica e a especialização técnica da BSVV. Os 11 sócios da BSVV passarão a integrar o colégio de sócios da Garrigues”, revelam.

“A complementaridade das práticas e a afinidade cultural identificadas colocam-nos numa posição privilegiada para liderar o mercado chileno, com um forte compromisso para com os nossos profissionais e clientes”, assume o sócio responsável pelo escritório da Garrigues no Chile Luis Felipe Merino.