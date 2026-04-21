Mau tempo. Governo reúne-se esta quarta-feira para fechar PTRR
O Governo vai reunir-se esta quarta-feira para discutir o desenho final do plano para apoiar a reconstrução da economia nacional na sequência das tempestades, confirmou o ECO.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou para esta quarta-feira um Conselho de Ministros extraordinário, dedicado exclusivamente ao PTRR – Portugal, Transformação, Recuperação e Resiliência, o plano do Governo criado na sequência das tempestades que afetaram o país no início do ano, avança o Expresso e confirmou o ECO junto de fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros.
Anunciado a 20 de fevereiro, quase um mês depois das tempestades que assolaram o país, e depois de um processo de auscultação aos partidos, Montenegro marcou para esta quarta-feira uma reunião extraordinária do Executivo, que servirá para discutir o desenho final da proposta.
O período de consulta pública terminou a 23 de março, mas a versão final, que o primeiro-ministro apontava para o início de abril, só agora deverá ficar concluída.
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