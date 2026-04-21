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Governo vê abertura da oposição para diálogo sobre reforma do visto prévio

  • Lusa
  • 19:24

O ministro da Reforma do Estado vê disponibilidade da oposição para dialogar sobre a reforma do Tribunal de Contas, com alterações ao visto prévio.

O ministro da Reforma do Estado vê disponibilidade da oposição para dialogar sobre a reforma do Tribunal de Contas, com alterações ao visto prévio, e afirma que em nenhum momento lhe foi transmitido que a lei possa ser rejeitada.

Gonçalo Matias falava aos jornalistas no Parlamento depois se reunir com o Chega, PS, PSD, CDS-PP, IL e Livre, e antes de o Governo receber PAN, BE, JPP e PCP.

“Em nenhum caso nos foi dito que esta lei não tem qualquer possibilidade de ser aprovada”, disse, quando questionado sobre as condições de aprovação da proposta com o PS, depois de o Chega ter anunciado que não vai “dar o aval” às alterações propostas pelo executivo de Luís Montenegro na proposta da lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (TdC) e da reforma dos contratos públicos.

Gonçalo Matias rejeitou detalhar o que foi dito por qualquer um dos partidos já auscultados, mas vincou que sentiu “de todos os grupos parlamentares, sem exceção, disponibilidade para dialogar, para evoluir”.

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