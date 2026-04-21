IEFP vai lançar novo cheque formação que vai além do digital

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai disponibilizar um novo cheque formação que não estará limitado ao setor digital. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da instituição, Domingos Lopes, durante a Conferência Anual do Trabalho. “Estamos a criar uma medida pública que se mantenha no setor digital e que se alargue a outros setores potencialmente emergentes”, afirmou.

O cheque de formação +Digital que tem candidaturas abertas até 30 de junho e conta já com 16 mil candidaturas aprovadas, permite a trabalhadores empregados candidatarem-se, por iniciativa própria, a formações na área digital. Domingos Lopes adiantou que o objetivo inicial do IEFP era abranger no total das formações 200 mil trabalhadores no âmbito das formações apoiadas pelo PRR, mas que esse número já foi ultrapassado. “Já vamos em mais de 300 mil profissionais formados”, sublinhou.

O presidente do IEFP admitiu ainda que, apesar de o país se encontrar numa situação de pleno emprego, há um grupo que levanta preocupação: os jovens.

“Estamos a tentar perceber por que razão existem tantos jovens desempregados”, afirmou. O responsável explicou que há um número significativo de jovens que concluíram o ensino secundário com o objetivo de ingressar no ensino superior, mas que, por diversos motivos, não o fizeram. “Admitimos que este é um grupo com dificuldades acrescidas de entrada no mercado de trabalho”, sublinhou.

“Estamos a agarrar nestes jovens, com cursos de especialização tecnológica, eletricidade, robótica, aquelas funções mais intermédias, e agora esperamos que o mercado tenha capacidade de responder às expectativas que eles criam”, explicou o presidente do IEFP.

Questionado sobre se a legislação laboral necessita de uma reforma, o presidente do IEFP foi perentório. “Se melhorar a produtividade, é bem-vinda. Com a legislação atual, temos uma taxa de desemprego jovem de 18%, que nos envergonha, isto numa altura em que o mercado de trabalho precisa de mão-de-obra qualificada”, finalizou Domingos Lopes.