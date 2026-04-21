JPMorgan quer ajudar empresas de defesa na Europa a levantar capital

Seis meses depois de anunciar sua iniciativa de segurança e resiliência nos EUA, o JP Morgan Chase quer alargá-la à Europa e Reino Unido e ajudar empresas na região. A iniciativa visa ajudar empresas que atuam em áreas essenciais como segurança nacional, como defesa, energia, infraestruturas, farmacêutica, IA ou computação quântica a levantar cerca de 1,3 biliões de euros (1,5 triliões de dólares) em dez anos.

“[A iniciativa] está em consonância com o objetivo de ajudar a Europa a tornar-se autossuficiente e facilitar o investimento em defesa”, afirmou Chuka Umunna, ex-político britânico que lidera a iniciativa do JP Morgan no Reino Unido, citado pelo Financial Times.

A decisão da instituição financeira norte-americana expandir a sua iniciativa criada nos EUA para os países da UE e da NATO surge numa altura em que a Aliança Atlântica enfrenta o desafio de investir cada vez mais no setor de defesa, em parte pressionada pela política externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No âmbito da iniciativa, o JPMorgan quer ajudar as empresas a angariar até 1,5 biliões de dólares em financiamento, incluindo um investimento de 10 mil milhões de dólares de capital próprio, destinado principalmente a empresas nos Estados Unidos.

A instituição financeira pretende contratar bancos nos EUA, Reino Unido e Europa para apoiar o projeto e conta com um conselho consultivo que inclui, entre outros, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, a ex-secretária de Estado americana Condoleezza Rice e vários generais na reserva.