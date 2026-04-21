Crédito à Habitação

Juros no crédito à habitação sobem em março pela primeira vez desde janeiro de 2024

Taxa de juro implícita no conjunto dos contratos dos créditos à habitação aumentou 0,9 pontos base face a fevereiro. Valor médio da prestação mensal subiu cinco euros.

A taxa de juro nos contratos de crédito à habitação apresentou a primeira subida desde janeiro de 2024, para 3,088% em março, refletindo um aumento de 0,9 pontos base (p.b.) face a fevereiro, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A evolução significa assim uma inversão da tendência de queda registada no início de 2024, quando se fixou em 4,657%. Desde então tinha recuado 157,8 pontos base até fevereiro deste ano. Por outro lado, os dados divulgados esta terça-feira revelam que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 2,871% em fevereiro para 2,830% em março.

Fonte: INE

No que toca ao destino do financiamento, a aquisição de habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos subiu para 3,086%, um aumento de 0,9 pontos base face a fevereiro, embora a dos últimos três meses tenha caído 4,8 pontos base para 2,823%.

Considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação mensal fixou-se em 402 euros, um valor superior em cinco euros face ao mês anterior e quatro euros acima do verificado em março de 2025. Este é o montante mais elevado desde dezembro de 2024, quando ascendeu a 403 euros.

Do valor total, 196 euros correspondem a pagamento de juros e 206 euros a capital amortizado. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação aumentou cinco euros, fixando-se em 700 euros, uma subida de 15,9% face ao mesmo mês do ano anterior.

Os dados do INE indicam ainda que o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 584 euros comparativamente ao mês anterior, cifrando-se em 77.078 euros, enquanto para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi 175.838 euros, mais 3.976 euros do que em fevereiro.

(Notícia atualizada às 11h33)

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