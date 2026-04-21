Ataque ao Irão

Lufthansa cancela 20 mil voos para poupar jet fuel

  • ECO
  • 19:21

As reduções anunciadas esta terça-feira pela companhia aérea alemã devem permitir poupar mais de 40 mil toneladas métricas de jet fuel.

A Lufthansa vai cancelar algumas rotas europeias e 20 mil voos de curta distância programados até outubro para fazer face a uma possível escassez de combustíveis para a aviação e aos preços mais elevados devido ao conflito no Irão.

O grupo alemão informou que os voos cancelados são operados por várias das suas companhias aéreas, principalmente a regional CityLine, e representam uma redução de 1% na sua capacidade de passageiros.

A Lufthansa informou que as reduções anunciadas esta terça-feira devemr poupar mais de 40 mil toneladas métricas de jet fuel.

Os preços do combustível de aviação na Europa mais do que duplicaram desde o início do conflito, a 28 de fevereiro, com os ataques dos EUA e Israel ao Irão. O regime iraniano retaliou com o bloqueio do Estreito de Ormuz.

Na semana passada, a Agência Internacional de Energia alertou que a Europa tem fornecimentos de combustível de aviação para apenas cerca de seis semanas.

A Lufthansa cancelou temporariamente as rotas de Frankfurt para as localidades polacas de Rzeszów, na Polónia, bem como para Stavanger, na Noruega, e informou que estão a ser consolidadas outras 10 ligações dentro do grupo através de outros aeroportos.

Outros cortes nos voos previstos a partir de junho serão divulgados no final de abril ou início de maio, segundo a companhia.

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