Marinha vai reforçar monitorização de cabos submarinos com porta-drones

A Marinha Portuguesa vai reforçar a monitorização dos cabos submarinos com a entrada na frota do NRP D. João II, o porta-drones a ser construído na Roménia, com entrega prevista na segunda metade do ano.

“A chegada da Plataforma Naval Multifuncional será um contributo importante nesta capacitação da Marinha, uma vez que irá permitir incorporar os sistemas autónomos nesta capacidade de vigilância e inspeção do leito submarino”, refere porta-voz da Marinha Portuguesa citado pelo Expresso.

O navio será equipado com sistemas autónomos que “irão robustecer a capacidade da Marinha neste campo, possibilitando a condução de ações de vigilância de longa duração e a inspeção e vigilância do leito marinho no oceano profundo”, refere a mesma fonte da Armada.

A segurança dos cabos submarinos — garante de comunicações e de acesso a Internet — de ameaças tem levantado preocupação, num momento de forte tensão geopolítica na Europa. John Arrigo, embaixador dos EUA em Lisboa, referiu o tema numa conferência organizada com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

“Isto só funciona com uma infraestrutura segura e uma segurança económica mais ampla. Enquanto Portugal investe em investigação de segurança, não pode comprometer as infraestruturas de comunicações”, disse, citado pelo Expresso. O Reino Unido já tinha detetado submarinos russos a monitorizar cabos em águas britânicas.

No primeiro Conselho de Estado convocado por António José Seguro, dedicado à segurança e defesa, embora não seja referido o tema cabos submarinos, em comunicado é referido que a proteção de infraestruturas críticas tinha sido objeto de análise.