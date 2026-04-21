Montenegro elogia “integração impecável” da comunidade brasileira em Portugal

O primeiro-ministro elogiou esta terça-feira a “integração impecável” da comunidade brasileira em Portugal e salientou que foram regularizados nos últimos dois anos mais de 200 mil cidadãos deste país, e recusados menos de 5% dos pedidos. Luís Montenegro falava ao lado do Presidente do Brasil, Lula da Silva, após um encontro entre os dois de cerca de uma hora na residência oficial do primeiro-ministro português.

“Em Portugal, nos últimos dois anos o Governo de Portugal regularizou mais de 235 mil processos de imigrantes brasileiros em Portugal. Quando chegámos ao Governo não tinham documentos válidos e hoje estão regularizados e cumpridores, com uma cidadania integral e plena”, afirmou.

Segundo Montenegro, dos mais de 400 mil processos pendentes, houve cerca de 5.000 casos em que a decisão final foi de indeferir pedidos de cidadãos brasileiros, “uma taxa inferior a 5%”.

O primeiro-ministro prometeu que Portugal será “um parceiro” para o Brasil se projetar na economia europeia de forma mais aprofundada com a entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e o Mercosul em maio. “Relativamente ao futuro estamos muito empenhados, e sei que é recíproco, no aprofundamento de tudo aquilo que tem a ver com a implementação e entrada em vigor, ainda que de forma provisória nesta ocasião, do acordo da União Europeia com o Mercosul”, assegurou.

Montenegro lembrou que Portugal foi “e é um defensor intransigente deste acordo”, tal como o Brasil foi determinante para a sua implementação, depois de mais duas décadas de negociações. “Este acordo marca, do ponto de vista histórico, um momento a partir do qual o Brasil se pode projetar de forma mais objetiva e de forma mais profunda na economia europeia e Portugal será um parceiro nesse caminho da economia brasileira”, prometeu.

Por outro lado, assegurou, “Portugal será um motor do aprofundamento das relações em sentido contrário”.

“Seja das relações económicas que levam as empresas portuguesas ao Brasil, e há muitas, seja como ponto de contacto entre as empresas europeias e os projetos de desenvolvimento de cooperação económica à escala europeia no Brasil”, disse.

Montenegro desejou que as parcerias entre os dois países a nível económico possam continuar a trazer a Portugal distinções como a de “economia do ano”, em 2025 pela revista The Economist, ou “fazer da economia brasileira a maior economia da América Latina”.

“Hoje temos grandes parcerias do ponto de vista aeronáutico, do ponto de vista das indústrias de defesa, mas também do ponto de vista da energia, do ponto de vista do conhecimento científico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das áreas da saúde, é isso que queremos continuar a desenvolver nos próximos anos”, desejou.

Montenegro terminou a sua declaração – em que nenhum dos dois respondeu a perguntas – desejando que, nos próximos tempos, “o mundo viva mais tranquilo, viva tempos de maior estabilidade e de menos dependência daqueles que querem assumir posições de hegemonia”.

“A melhor maneira que nós temos de poder ter um mundo equilibrado é ter uma diversificação entre espaços políticos e espaços comerciais e a ligação de Portugal e o Brasil é fundamental para que essa diversidade possa erguer uma ordem mundial com mais equilíbrio e, por via desse equilíbrio, com mais paz e, por via da paz, com mais justiça social”, afirmou.

O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul vai entrar provisoriamente em vigor a partir de 1 de maio. O acordo só pode ser plenamente concluído quando for votado e aprovado pelo Parlamento Europeu, processo que está atualmente parado depois de, em janeiro, os eurodeputados terem decidido enviar o acordo para o Tribunal de Justiça da UE para verificar a sua conformidade com a legislação comunitária.

O acordo, assinado em 17 de janeiro depois de mais de 20 anos de negociações, visa eliminar ou reduzir drasticamente as tarifas alfandegárias entre os dois blocos. Além da parte comercial, o acordo inclui ainda uma parceria política, tendo esta de ser ratificada por todos os Estados-membros.

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é uma organização intergovernamental sul-americana fundada em 1991, com sede em Montevideu. É um dos maiores blocos económicos em produto interno bruto (PIB), o maior produtor de alimentos do mundo e integra Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai.