Multicare lança seguro de saúde para PME com cobertura ilimitada
Novo produto é dirigido a PME, garante cobertura sem franquias nem copagamentos em casos de doentes oncológicos e oferece cobertura ilimitada para internamento hospitalar e ambulatório.
A Multicare, seguradora de saúde do Grupo Fidelidade, lançou – numa única apólice – o Multicare Vital, produto que oferece cobertura ilimitada para internamento hospitalar e ambulatório dirigido a pequenas e médias empresas (PME).
Esta solução elimina a fronteira tradicional entre cuidados prestados em regime de internamento e os realizados em ambulatório – uma separação que, segundo a própria seguradora, tem vindo a perder relevância clínica, uma vez que procedimentos que antes exigiam hospitalização são hoje cada vez mais tratados sem internamento.
Em caso de diagnóstico oncológico, o Multicare Vital prevê cobertura ilimitada sem franquias e sem copagamentos. A medida visa reduzir o encargo financeiro do doente num momento de vulnerabilidade, em que os custos de tratamento tendem a ser mais elevados.
Para as empresas, o produto posiciona-se como instrumento de captação e retenção de talento. A Multicare destaca o Multicare Vital como uma evolução face ao Multicare 3 – até agora a opção de topo para PME -, explicando que a cobertura mais ampla pode reforçar a proposta de valor das empresas enquanto empregadores.
Maria Brandão de Vasconcelos, diretora de Produtos e Marketing da Multicare, afirma que este produto “representa um marco na nossa estratégia de inovação, ao oferecer uma solução com capitais ilimitados num momento em que o setor enfrenta desafios crescentes“.
O lançamento ocorre num contexto de pressão crescente sobre o setor segurador de saúde, marcado pelo envelhecimento da população, pelo aumento dos custos médicos e pela maior procura de cuidados privados, em parte associada às dificuldades do Serviço Nacional de Saúde.
Recentemente, a Multicare lançou também um programa de acompanhamento para doentes crónicos, que combina telemedicina com assistência domiciliária.
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