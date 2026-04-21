Pedro Lobo assume liderança da Pernod Ricard Portugal

Nomeação entra em vigor a 1 de julho e reforça estratégia do grupo no mercado português de bebidas 'premium'.

A Pernod Ricard anunciou a nomeação de Pedro Lobo como managing director da operação em Portugal, com efeitos a partir de 1 de julho, “reforçando a aposta do grupo no desenvolvimento e consolidação do mercado ibérico”, segundo um comunicado da empresa.

O responsável irá reportar ao CEO da Pernod Ricard Iberia, Sébastien Mouquet, passando a integrar o comité de direção da Pernod Ricard Iberia.

“É com grande entusiasmo que assumo este novo desafio em Portugal, um mercado com enorme relevância estratégica e um forte potencial de crescimento”, afirma Pedro Lobo. “Acredito que, com foco nas pessoas, na inovação e na excelência operacional, conseguiremos acelerar o crescimento sustentável da Pernod Ricard no país”, acrescentou o gestor. A Pernod Ricard conta com cerca de 19.000 colaboradores a nível global e detém marcas como Absolut, Jameson e Chivas Regal

Pedro Lobo integrou a Pernod Ricard Brasil em 2021 como diretor comercial, tendo liderado melhorias nas operações e na execução comercial. Antes disso, desempenhou funções de liderança em empresas como P&G, Reckitt e Genomma. É formado em engenharia pela Universidade de São Paulo e tem um MBA em gestão de empresas. No novo cargo, será responsável por liderar as operações em Portugal e desenvolver o portefólio de marcas premium.