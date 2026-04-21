Portuguesa Bynd Venture Capital em ronda de 1,8 milhões da Spacebackend

A sociedade de capital de risco portuguesa Bynd Venture Capital investiu na startup tecnológica do setor aeroespacial Spacebackend, que está a desenvolver uma plataforma de engenharia assistida por Inteligência Artificial (IA) para reduzir o tempo de processos de integração de hardware em satélites e equipamentos espaciais.

“Esta tecnologia está a colmatar um problema estrutural da indústria aeroespacial, reduzindo a complexidade e aumentando drasticamente a eficiência dos processos de integração de equipamentos em satélites. Acreditamos que a Spacebackend tem o potencial de se tornar uma ferramenta essencial para a próxima geração de sistemas mission-critical, e é o tipo de investimento que a Bynd quer continuar a apoiar”, afirmou Francisco Ferreira Pinto, partner da Bynd Venture Capital, em comunicado.

A Spacebakend, empresa hispano-luxemburguesa, anunciou a conclusão de uma ronda pré-seed de 1,8 milhões de euros, elevando o capital total angariado para mais de 2,2 milhões de euros. Para além da portuguesa Bynd Venture Capital, a ronda contou com a participação das espanholas Athos Capital e Draper B1 complementados com financiamento estratégico não dilutivo da Luxembourg Space Agency (LSA).

“A nossa ambição é tornar a Spacebackend uma plataforma que permita o desenvolvimento da próxima geração de sistemas aeroespaciais. Com a crescente procura para lançar mais hardware e infraestrutura no espaço, temos a missão de reduzir o esforço de integração de anos para dias. Ao permitir que as equipas aeroespaciais simplifiquem todo o processo de integração, teste e validação de hardware numa única plataforma garantimos prazos de integração mais rápidos para todo o tipo de requisitos”, disse Dmitry Goldenberg, fundador e CEO da Spacebackend, no comunicado.

A Bynd foi fundada em 2010 como um grupo de business angels — investidores privados que investem o seu capital em empresas em startups — e evoluiu para uma sociedade de gestão de capital de risco, em 2015. Tem um histórico de mais de 70 investimentos em empresas de tecnologia em estágio inicial, “maioritariamente startups nas fases pré-seed e seed que tenham uma presença em Portugal e/ou Espanha”, como está explicado no seu site.