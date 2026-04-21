Quatro subidas de juros em 2026? Mercado foi “demasiado agressivo” e JPMorgan só vê BCE a mexer uma vez nos juros

Depois de um 2025 marcado pelo anúncio de tarifas, tensões comerciais e outros conflitos, este ano prometia ser mais tranquilo, mas o conflito no Médio Oriente trouxe uma renovada dose de incerteza e reacendeu receios inflacionistas, levando os mercados a antecipar até quatro subidas de juros por parte do BCE. Uma estimativa “demasiado agressiva“, diz a JPMorgan AM. A gestora de ativos admite que a subida dos preços do petróleo vai ter um impacto negativo na economia (e nos preços), mas o cenário base é que “o conflito não se alongar muito mais no tempo” e o BCE, a mexer nos juros este ano, apenas o deverá fazer uma vez.

“Quando comecei a preparar a apresentação havia coisas que me lembravam o ano passado, como o anúncio das tarifas. Vínhamos de um ano que achávamos que ia ser de crescimento, suportado por uma política orçamental e monetária. Mudámos essas perspetivas“, explicou Lucía Gutiérrez-Mellado, diretora de estratégia para Espanha e Portugal da JPMorgan AM, numa apresentação com o outlook para o segundo trimestre do ano.

Para a responsável, a direção dos mercados irá depender de quanto vai subir o preço do petróleo e quanto tempo vai manter-se elevado e da reação dos bancos centrais ao impacto do conflito nos preços, depois de um longo período para trazer a taxa de inflação para níveis próximos da meta de 2%. O que é certo, diz, “é que o petróleo está mais caro” e vai manter-se acima dos níveis a que negociava no arranque do ano.

“Depois de anos de luta, a inflação estava praticamente na meta do BCE. Com a guerra, dados da inflação publicados na semana passada já mostraram uma ligeira subir e as expectativas para a inflação subiram a curto e médio prazo”, realça Lucía Gutiérrez-Mellado.

Quanto a decisões futuras, a gestora da JPMorgan AM destaca que “os bancos centrais deixaram bem claro que não vão deixar acontecer o que se passou em 2022, mas daí às expectativas dos mercados” que apontam para quatro subidas, na Europa, as expectativas foram “demasiado agressivas“, explica.

A previsão da gestora é que o “BCE se mantenha praticamente neutral este ano. Antecipamos uma subida, enquanto o mercado antecipa quatro“. Para os EUA, as perspetivas da JPMorgan AM é a “possibilidade de não haver descidas este ano e, a acontecerem, seria mais no final do ano”.

“O mercado descontou demasiadas subidas de juros”, reforça.

Conflito não dura até ao verão

Num momento em que os EUA e o Irão continuam a negociar um acordo de paz, a gestora de ativos do banco norte-americano mantém um cenário base, ao qual atribui uma probabilidade de 50%, que antecipa que o “conflito não se vai alongar muito mais no tempo”.

“Não é do interesse de ninguém [prolongar o conflito]“, justifica a responsável, acrescentando que os “EUA têm eleições em novembro”.

“Há uma campanha que tem de começar no verão se querem ganhar a confiança dos consumidores”, explica, adiantando que “um dos fatores que levou os democratas a perder as eleições foi a subida da inflação. [Trump] não pode permitir que a inflação volte a subir de forma significativa“.

“Os EUA querem acabar a guerra, mas o Irão percebeu que tem poder”, através do controlo do Estreito de Ormuz. “Há países a pressionar para fim da guerra”, refere e recorda que 80% do petróleo que sai do Irão vai para a Ásia, nomeadamente a China e a Índia. Países que estão a exercer a sua influência junto do Irão para que este termine a guerra: “A China não pode permitir que haja uma desaceleração do crescimento”.

Caso o cenário base da JPMorgan se materialize, o crescimento nos EUA deverá fixar-se em 2,1% em 2026, abaixo da estimativa inicial de 2,3%, e em 0,9% na Zona Euro, face à previsão anterior de 1,6%.

Mas se a guerra se prolongar até ao verão, as previsões mudam de forma significativa, com a gestora a ver o petróleo a cotar nos 123 dólares, preços que levariam a Zona Euro a uma contração em 2026, registando um crescimento negativo de 0,8%, enquanto a economia norte-americana travaria para 1,5%.