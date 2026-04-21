“Radicalização está a aumentar em Portugal”, admite ministro da Administração Interna

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, admite que “o risco de radicalização está a aumentar”. “Tenho sido a pessoa que há mais anos e de uma forma veemente [tem] dito que os crimes de ódio não podem ser a matriz humana em que somos criados. E essa matriz humana e de respeito tem de se manter”, afirma, em entrevista ao podcast “Política com Assinatura”, da Antena 1 (acesso livre), referindo-se ao crime que envolve um homem, militante do PS, que ficou em prisão preventiva depois de ter atirado um cocktail molotov contra os manifestantes que protestavam contra o aborto na Marcha pela Vida, em março.

Na entrevista à rádio pública, Luís Neves anunciou que, a partir do próximo ano, o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) vai passar a incluir dados sobre as nacionalidades dos imigrantes que chegam a Portugal. Mas, apesar desta alteração, sublinha que, “mais importante do que saber se é imigrante ou não, é saber se as pessoas estão legalizadas e estando legalizadas se cometem crimes”. “Temos centenas de brasileiros e colombianos detidos sobretudo por tráfico internacional de estupefaciente. Não vivem aqui, não são daqui, não têm família, não querem cá estar. Foi a utilização do território para aqui cometerem crimes, como outros”, exemplifica, mantendo a ideia que sempre defendeu enquanto diretor da PJ: não existe uma relação entre aumento da criminalidade e aumento da imigração.

Por outro lado, o responsável reconhece a existência de problemas tecnológicos nos equipamentos montados no aeroporto de Lisboa, anunciando “bastante mais boxes para os passageiros passarem” a partir de 29 de maio, bem como um reforço do número de funcionários e da sinalética. Ainda assim, não garante menos filas no verão: “Não posso dar essa garantia, quando estamos dependentes de vários fatores externos”. Luís Neves admite que quando as filas aumentam, desliga-se o sistema de recolha de dados biométricos, mas rejeita que as pessoas passem sem qualquer controlo, assegurando que o mesmo é feito noutros aeroportos da Europa.