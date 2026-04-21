Reino Unido proíbe venda de tabaco a pessoas nascidas após 2009

O Parlamento britânico aprovou esta terça-feira a Tobacco and Vapes Bill, que determina que adolescentes com 17 anos ou menos enfrentam uma proibição vitalícia de compra de cigarros. A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes chegaram finalmente a acordo sobre o texto final da lei, que aguarda agora a sanção real para entrar em vigor, avança a BBC.

Esta nova legislação aplica-se a todas as pessoas nascidas a partir de 1 de janeiro de 2009, com o objetivo de criar uma “geração livre de tabaco”, segundo explica a ministra da Saúde, a baronesa Merron.

De acordo com o jornal El Español, este projeto de lei não só restringe o acesso ao tabaco, como também atribui novas competências ao Governo para regular os cigarros eletrónicos e produtos com nicotina, incluindo os seus sabores e embalagens.

A ministra da Saúde sublinha que esta lei é “a maior intervenção de saúde pública de uma geração”, garantindo que “vai salvar vidas”. O tabaco é apontado como a principal causa evitável de morte, incapacidade e doença no Reino Unido, sendo responsável por cerca de 80 mil mortes por ano.