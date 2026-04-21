Tempos de espera diminuem em Madrid, tanto nas listas de cirurgias como nas consultas externas

Os dados mais recentes do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas), relativos ao mês de março, refletem uma evolução positiva nos tempos de espera na Comunidade de Madrid, com reduções nos principais indicadores: listas de espera cirúrgicas (LEQ) e consultas externas. Mais concretamente, o tempo médio de espera para intervenções cirúrgicas diminuiu 1,45 dias em relação a fevereiro, passando de 48,92 para 47,47 dias. Por sua vez, as consultas registaram uma queda ainda maior, com uma redução de 2,01 dias, situando-se em 62,08 dias, contra os 64,09 do mês anterior.

Desde janeiro, as listas de espera cirúrgicas acumulam uma redução de 7,37 dias — quando se situavam em 54,84 dias —, enquanto nas consultas externas a redução é de cinco dias em relação aos 67,08 registados no mês anterior. Os dados do Sermas refletem uma mudança na distribuição dos tempos de espera para operações, com uma tendência para intervalos mais curtos. Em março, os doentes que esperaram entre 30 e 60 dias aumentaram de 15 432 para 22 799, enquanto diminuíram os que esperaram entre 60 e 90 dias (de 14 182 para 8 175) e os que ultrapassaram os 180 dias (de 780 para 613).

O grupo com mais de seis meses continuou a diminuir em março, tanto em volume como em peso relativo, situando-se já abaixo de 1%. A isto juntou-se uma ligeira melhoria nos casos de recusa de encaminhamento, cujo atraso médio desceu de 120,03 para 113,86 dias, e nos quais também diminuiu o número de doentes com esperas extremas superiores a um ano, que passou de 15 para 9.

Do ponto de vista da atividade, março registou ainda um aumento no número de altas, com 42 704 pacientes contra os 39 806 de fevereiro. Atividade que reflete um ritmo cirúrgico mais elevado, num sistema que, embora continue a receber mais admissões do que altas (índice de 1,04), é capaz de conter a pressão assistencial e continuar a reduzir os tempos de espera.

LISTAS DE ESPERA

A lista de espera para consultas externas na CAM também registou uma evolução positiva em março. Além da redução de pouco mais de dois dias nos tempos de espera em relação a fevereiro, a tendência favorável refletiu-se igualmente noutros indicadores. O tempo médio de espera previsto — que antecipa o tempo que um novo paciente esperaria — baixou de 49,25 para 47,46 dias.

No que diz respeito à distribuição por intervalos, observou-se uma ligeira redução nos casos de maior demora. O número de doentes que esperaram mais de 90 dias diminuiu ligeiramente, passando de 413 474 para 413 120, o que aponta para uma estabilização do número de doentes com tempos de espera mais longos. Além disso, também se reduziu o volume de pacientes nos primeiros 30 dias (de 118 407 para 102 497) e no intervalo de 31 a 60 dias, o que sugere um maior dinamismo na gestão das consultas.

Um dos elementos que explica esta melhoria é o aumento da atividade assistencial. Em março, registaram-se 500 691 altas, contra as 465 769 de fevereiro, o que representa um aumento de 35 000 num único mês. Na mesma linha, o número de pacientes efetivamente atendidos na primeira consulta cresceu de 393 033 para 423 763.

No entanto, este esforço coexiste com um aumento da pressão de entrada. O número de novos pedidos de consulta passou de 520 021 para 547 719, o que reflete uma procura crescente. Consequentemente, o volume total de pessoas em espera estrutural manteve-se praticamente estável, com um ligeiro aumento de 730 149 para 730 322.

Esta melhoria não se distribui de forma homogénea por toda a rede hospitalar. Os dados de março revelam diferenças claras entre os centros. Nas listas de espera para cirurgia (LEQ), os melhores resultados — todos inferiores a um mês — são registados pelo Hospital Universitário Geral de Villalba (13,76 dias), o Hospital Universitário Rey Juan Carlos (15,90 dias) e a Fundação Jiménez Díaz (19,07 dias), seguidos pelo Hospital Universitário Infanta Elena (22,89 dias) e pelo Hospital El Escorial (29,90 dias). Com exceção deste último, todos seguem modelos de gestão público-privada, que voltam a situar-se na liderança em termos de capacidade de resolução.

A maioria dos hospitais madrilenhos situa-se num intervalo entre 30 e 70 dias. Nesta faixa encontram-se quase todos os centros de complexidade média, mas também grandes hospitais de referência, como o Hospital Clínico San Carlos (51,58 dias), o Hospital Geral Universitário Gregorio Marañón (52,83 dias), o Hospital Universitário La Paz (53,73 dias), a Princesa (63,87 dias), Puerta de Hierro Majadahonda (65,05 dias), o Hospital Universitário 12 de Outubro (67,16 dias) e o Hospital Universitário Ramón y Cajal (66,06 dias), nos quais a maior pressão assistencial e a complexidade dos casos tendem a prolongar os tempos de espera.

Entre os centros com maiores atrasos, superiores a 80 dias, encontram-se o Hospital Universitário de Getafe (86,34 dias) e o Hospital Universitário do Sudeste (99,79 dias), sendo estes os que apresentam maiores dificuldades na gestão da lista de espera.

Este retrato da atividade cirúrgica reflete-se, com algumas nuances, no âmbito das consultas externas, onde a análise por hospitais volta a evidenciar diferenças significativas nos tempos de espera e na capacidade de gestão da procura.

Neste caso, o padrão é semelhante, embora com uma maior dispersão nos tempos. Por um lado, os hospitais com melhores resultados, todos eles com menos de um mês de espera, voltam a ser liderados por centros de gestão público-privada, como o Hospital Universitário Infanta Elena (23,38 dias), o Hospital Universitário Geral de Villalba (25,00 dias), a Fundação Jiménez Díaz (27,28 dias) e o Hospital Universitário Rey Juan Carlos (27,82 dias), aos quais se junta o Hospital Universitário de Torrejón (32,62 dias), muito próximo desse limiar.

Num segundo grupo concentra-se a maior parte dos hospitais, com tempos que oscilam aproximadamente entre os 35 e os 75 dias. Aqui incluem-se tanto hospitais de complexidade média como grandes centros de referência, como o Hospital Geral Universitário Gregorio Marañón (38,78 dias), La Princesa (45,48 dias), o Hospital Clínico San Carlos (55,03 dias), o Hospital Universitário 12 de Outubro (65,35 dias), o Hospital Universitário Ramón y Cajal (72,59 dias) ou o Hospital Universitário Puerta de Hierro Majadahonda (75,17 dias).

Nos últimos lugares encontram-se os centros com maiores atrasos, superiores a 80 dias, como o Hospital Universitário La Paz (84,21 dias), o Hospital Universitário Príncipe de Asturias (86,59 dias) e, especialmente, o Hospital Universitário do Sudeste (97,03 dias), que volta a registar os tempos mais elevados.