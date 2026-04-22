5 coisas que vão marcar o dia

O Governo aprova esta quarta-feira o PTRR. No Parlamento, a ministra do Trabalho deverá ser questionada sobre a reforma da lei laboral, no dia em que o Presidente da República recebe os parceiros sociais.

Governo deve aprovar PTRR em Conselho de Ministros

Está prevista uma reunião extraordinária de Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, às 9h30, para discussão do desenho da proposta final do Plano de Transformação Recuperação e Resiliência (PTRR). Este plano foi anunciado inicialmente a 20 de fevereiro, após o comboio de tempestades que provocou um rasto de destruição na zona centro do país, para a reconstrução de infraestruturas. A versão final do PTRR deveria ter sido aprovada no início de abril.

Bruxelas apresenta medidas para mitigar a crise energética

Esta quinta-feira vai ainda ficar marcada pela apresentação do pacote de medidas para combater a crise energética pela Comissão Europeia, em Bruxelas. A subida dos preços das matérias-primas energéticas provocada pelo conflito no Médio Oriente está a ter um impacto negativo na atividade, ameaçando aumentar a inflação.

Seguro recebe recebe parceiros sociais

Com o aumento do custo de vida e tensões em torno da reforma da lei laboral, numa altura em que se já encerraram as negociações, António José Seguro reúne em audiência com vários parceiros sociais esta quarta-feira a partir das 15h30. São eles: a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN); a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP); a União Geral de Trabalhadores (UGT); a Confederação do Turismo de Portugal (CTP); a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP); e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

Ministra dá explicações no Parlamento

Também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, será ouvida em audição no Parlamento para esclarecer questões relacionadas com as políticas e a gestão da pasta da Segurança Social e Trabalho. A audição arranca às 9h30.

Tesla, IBM, Boeing e AT&T apresentam resultados

Tesla, IBM, Boeing e AT&T vão apresentar os resultados do primeiro trimestre aos investidores, influenciando indiretamente o apetite por risco dos mercados.