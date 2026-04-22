Direto Bloqueio naval contra Irão necessário para chegar a acordo, diz Trump
Um porta-contentores foi alvo de disparos iranianos ao largo da costa de Omã, causando danos, mas sem vítimas.
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