Radar de preços 🛒

Cabaz alimentar aumentou sete euros em sete semanas

O cabaz de 63 produtos essenciais custa agora mais 6,77 euros do que há sete semanas, num período marcado pela subida dos preços da energia. É a sétima semana consecutiva de aumentos.

O preço do cabaz alimentar acompanhado pela Deco Proteste voltou a subir esta semana, atingindo um novo máximo de 260,89 euros, o que representa um aumento de 1,37 euros face à semana anterior. É a sétima semana consecutiva de aumentos, com os preços a refletirem os agravamentos dos custos energéticos associados ao conflito no Médio Oriente, que tem impulsionado a subida dos preços da energia.

Contas feitas, há sete semanas era possível comprar o mesmo cabaz, com 63 produtos essenciais, por 254,12 euros, o que representa uma subida de 6,77 euros. Desde o início do ano, os consumidores gastavam menos 19,06 euros (menos 7,88%) para adquirir o mesmo cabaz. Há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 22,16 euros (menos 9,56%). Já no início de 2022, gastava-se menos 73,19 euros (uma diferença de 38,99%).

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, entre 15 e 22 de abril, destacam-se os flocos de cereais (19% para 2,78 euros), o café torrado moído (16% para 5,28 euros/kg) e os douradinhos de peixe (13% para 5,86 euros).

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se na couve-coração (60%, custando atualmente 2,02 euros/kg), o carapau (52%, situando-se atualmente nos 6,58 euros/kg) e o café torrado moído (45%, o que se reflete num custo de 5,28 euros).

A Deco Proteste destaca que desde que iniciou esta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (122% para 12,94 euros/kg), a couve-coração (104% para 2,02 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros).

Comentários ({{ total }})

Cabaz alimentar aumentou sete euros em sete semanas

Dojo AI levanta 5,1 milhões para acelerar nos EUA

Ana Marcela,

Liderada pela Armilar, com participação do Heartfelt VC, que já tinha entrado na ronda pré-seed, com esta ronda a Dojo eleva para 5,9 milhões de euros o capital já levantado.