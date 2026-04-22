Comissão Europeia aprova compra da Sky Deutschland pela RTL

O executivo europeu concluiu que a transação de 150 milhões de euros "não suscitaria quaisquer preocupações em matéria de concorrência no Espaço Económico Europeu".

A Comissão Europeia “aprovou incondicionalmente” a aquisição da Sky Deutschland (DACH) pelo grupo de rádio e televisão alemão RTL, propriedade da Bertelsmann. A operação, no valor de 150 milhões de euros, vai criar um gigante do entretenimento com 11,5 milhões de assinantes pagantes e rivalizar com os gigantes americanos do streaming na Alemanha.

O executivo europeu concluiu que “a transação não suscitaria quaisquer preocupações em matéria de concorrência no Espaço Económico Europeu“, pode ler-se em comunicado.

Na sua decisão, a Comissão Europeia declara ser “improvável que a transação resulte num aumento do poder de compra da RTL e da Sky DACH nos mercados de aquisição de conteúdos audiovisuais”, uma vez que, por exemplo, “têm atualmente focos diferentes e, portanto, não são concorrentes próximos”.

Também considera que a transação “não conduz a uma redução da concorrência no fornecimento ou aquisição grossista de canais de televisão e serviços audiovisuais”, nem afetará “a concorrência nos mercados de serviços de retalho audiovisual para clientes finais (por exemplo, ofertas de pacotes de TV e serviços de streaming por subscrição)”.

Apesar de a RTL ter apresentado compromissos para eliminar estas potenciais preocupações relativas aos mercados publicitários, a Comissão Europeia concluiu que esses compromissos “não eram necessários”, tendo autorizado a “transação incondicionalmente”.

A fusão, anunciada em junho do ano passado, une os direitos desportivos premium da Sky – incluindo a Bundesliga, Premier League e Fórmula 1 — com as marcas de entretenimento e notícias da RTL, criando uma oferta que abrange televisão gratuita, televisão paga e streaming, com o intuito de enfrenta uma concorrência feroz dos serviços americanos, com a Netflix e Amazon Prime Video a dominarem o setor.

No âmbito de responder a essa concorrência, a filial alemã de media RTL Group tinha anunciado, no final do ano passado, uma eliminação de 600 postos de trabalho.