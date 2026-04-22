Corpcom vence prémio nos Innovation Sabre Awards 2026

A agência de comunicação está ainda nomeada para dois prémios nos EMEA Sabre Awards, a que se junta a Central de Comunicação com uma nomeação. Estes vencedores serão anunciados no dia 21 de maio.

O projeto “Science Doesn’t Make Noise, It Makes Sense” realizado pela Corpcom para a Nova FCT, ganhou um Innovation Sabre Awards EMEA 2026, prémios de relações públicas e comunicação atribuídos pela PRovoke Media. Estes prémios distinguem a inovação, criatividade e o uso de insight nos trabalhos mais relevantes de PR, marketing e comunicação.

Este projeto venceu na categoria de “Earned Media – Broadcast”, tendo apostado numa abordagem de comunicação científica orientada para aproximar a ciência da sociedade e reforçar o posicionamento institucional da Nova FCT.

A Corpcom recebeu também, com o projeto “Top Score for the Women Volleyball in Portugal para a Solverde.pt, um certificado de excelência na categoria de “Campaign Awards – Combating Disinformation”. A iniciativa recorreu a dados e storytelling para reforçar a visibilidade do voleibol feminino em Portugal, demonstrando o papel estratégico da comunicação na valorização do desporto feminino.

Ambos os projetos estão também nomeados para os Sabre Awards EMEA 2026, o primeiro é finalista na categoria “Non-Corporate — Educational and Cultural Institutions” e o segundo na categoria de “Technology – E‑commerce”.

Para estes prémios, está outra iniciativa portuguesa nomeada, a cerimónia de abertura de Guimarães 26 Capital Verde Europeia, da Central de Informação. A abertura teve como mote “Raízes do Futuro”, uma narrativa artística que partiu da ideia de que não há sustentabilidade sem memória.

O evento, que decorreu em janeiro no Multiusos de Guimarães, está na shortlist na categoria “Non-Corporate – Government Agencies”, tendo resultado de uma parceria entre a AMVJ Produções, Central de Informação e a Creative Stage. As três entidades conceberam e produziram o evento.

A edição deste ano dos Prémios Sabre Awards EMEA 2026 conta com mais de 400 projetos finalistas, escolhidos a partir de mais de 2.000 candidaturas internacionais. A cerimónia de entrega dos prémios agendada para o próximo dia 21 de maio, no The Brewery, em Londres, durante o PRovokeEMEA Summit.