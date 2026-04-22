Dojo AI levanta 5,1 milhões para acelerar no mercado americano

A Dojo AI levantou seis milhões de dólares (cerca de 5,1 milhões de euros) numa ronda seed para levar o seu Agente IA de marketing às marcas, ajudando-as a transformar-se em mestres ‘Sensei’ do marketing digital. Este capital irá também dar músculo à expansão da empresa no mercado norte-americano.

Com esta injeção de capital, a startup tem um objetivo claro. “Tornarmo-nos a plataforma de escolha para a equipa de marketing moderna. Enquanto a maioria dos departamentos se gere em torno de um só sistema operativo, os marketeers perdem tempo a saltar de plataforma em plataforma, sem integração, sem inteligência, e sem capacidade de execução. A Dojo vem mudar isso”, começa por dizer Duarte Garrido.

“No que toca a planos imediatos, a ronda seed vai permitir-nos uma maior penetração no mercado americano, onde já temos a maior fatia do nosso rendimento, mas também aumentar o scope e capacidade do produto para servir grandes empresas”, adianta o cofundador e co-CEO da Dojo AI, juntamente com António Alegria, ao ECO.

Liderada pela Armilar, com participação do Heartfelt VC, que já tinha entrado na ronda pré-seed, com esta ronda a Dojo eleva para sete milhões de dólares o capital já levantado (5,9 milhões de euros) e sobe para uma avaliação de 30 milhões de de dólares (25,5 milhões de euros).

No que toca a planos imediatos, a ronda seed vai permitir-nos uma maior penetração no mercado americano, onde já temos a maior fatia do nosso rendimento, mas também aumentar o scope e capacidade do produto para servir grandes empresas. Duarte Garrido Cofundador e CoCEO da Dojo AI

Em junho passado, aquando da ronda pré-seed a empresa tinha como meta desenvolver o produto Alpha (AI Marketing Agent System) e levá-lo a mercado. “Os últimos meses foram focados em contratar e montar o motor de crescimento e da equipa de produto. Batemos todas as nossas projeções de crescimento e mantivemos uns constantes 20% mês após mês”, refere Duarte Garrido.

Hoje a startup já trabalha com 100 marcas, sobretudo no mercado americano e Reino Unido, como CoinDesk, PensionBee, MorningStar, Employment Hero, Amplemarket, Broadvoice, CovertSwarm, FreshTri, e Refine Labs. De acordo com a Dojo AI, os clientes têm obtido ganhos com a redução em 40% dos custos de aquisição de clientes, com lançamentos de campanha dez vezes mais rápidos e um aumento de 200% no desempenho da campanha, sendo um aumento de pessoal.

Em contrapartida, a equipa da Dojo tem vindo a aumentar. Em junho passado, a empresa contava com sete elementos distribuídos por Portugal e Reino Unido. “Hoje temos uma equipa de 15, dividida igualmente entre produto e growth [crescimento]. O plano este ano é dobrar o número de trabalhadores com precisamente o mesmo foco, com produto sobretudo focado em Lisboa e growth em Londres e EUA”, adianta Duarte Garrido.

EUA, Reino e União Europeia são “para já” os mercados mira da startup.