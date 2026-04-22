Espanhola Kiwoko ‘ladra’ em Portugal com novas lojas em Beja e na Covilhã
A Kiwoko entrou em Portugal em 2016 e conta atualmente com mais de 40 lojas no país. O CEO afirma que o mercado nacional é um pilar estratégico no crescimento do grupo.
A Kiwoko vai abrir este ano novas lojas em Beja e na Covilhã para reforçar a expansão em Portugal, apresentado como um dos mercados estratégicos do grupo Iskaypet. Para os próximos meses, o grupo espanhol prevê igualmente a inauguração de uma nova clínica veterinária Kivet em Lisboa, ampliando a oferta de serviços de saúde animal.
Além destas aberturas, o líder da empresa diz ao ECO que prevê continuar a crescer nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, numa altura em que Portugal representa já cerca de 15% das vendas do grupo Iskaypet, que detém também a Tiendanimal, Kivet e Clinicanimal.
“Portugal continua a apresentar um importante potencial de crescimento. Os nossos planos baseiam-se numa expansão seletiva e sustentável da rede de lojas, combinando novas aberturas com investimentos na melhoria do portefólio existente”, relata Gerardo Corbal, CEO do Grupo IskayPet Portugal.
O plano de investimento assenta em três eixos: crescimento orgânico das lojas, aposta na digitalização e omnicanalidade — com destaque para o Click&Collect –, e desenvolvimento de serviços de valor acrescentado.
A expansão da rede deverá traduzir-se também em mais contratações no país. Sem querer adiantar um número em concreto, o porta-voz assegura que a Kiwoko prevê reforçar equipas nas lojas, nas clínicas, nos serviços de grooming, na logística e ainda nas áreas de suporte.
O CEO do Grupo IskayPet Portugal faz um balanço “claramente positivo” dos dez anos de atividade em Portugal, mercado que passou a ser um “pilar estratégico” do crescimento do grupo espanhol. Gerardo Corbal fala num “mercado-chave do ponto de vista estratégico, onde [desenvolve] e [testa] iniciativas que posteriormente podem ser escaladas para outras geografias do grupo”.
Portugal é um mercado-chave do ponto de vista estratégico, onde desenvolvemos e testamos iniciativas que posteriormente podem ser escaladas para outras geografias do grupo.
Em entrevista ao ECO, Gerardo Corbal destaca ainda que o mercado português de pet care está “em plena transformação”, impulsionado pela “crescente humanização dos animais de companhia, pela subida da despesa por animal e pela profissionalização do setor”.
Fundada em 2007 em Espanha, a Kiwoko entrou em Portugal em 2016 e conta atualmente com uma equipa de 500 funcionários distribuídos por mais de 40 lojas da marca no país, além da equipa de e-commerce, das clínicas Kivet e de uma plataforma logística a Norte de Lisboa. No total, o grupo soma mais de 200 lojas e cerca de 4.000 colaboradores na Península Ibérica.
Em março de 2022, a IskayPet comprou a Ornimundo, uma rede especializada em cuidado de animais de companhia em Portugal com 32 lojas, 20 salões de beleza, três clínicas veterinárias e uma plataforma online de vendas.
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