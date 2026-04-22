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Espanhola Kiwoko ‘ladra’ em Portugal com novas lojas em Beja e na Covilhã

A Kiwoko entrou em Portugal em 2016 e conta atualmente com mais de 40 lojas no país. O CEO afirma que o mercado nacional é um pilar estratégico no crescimento do grupo.

A Kiwoko vai abrir este ano novas lojas em Beja e na Covilhã para reforçar a expansão em Portugal, apresentado como um dos mercados estratégicos do grupo Iskaypet. Para os próximos meses, o grupo espanhol prevê igualmente a inauguração de uma nova clínica veterinária Kivet em Lisboa, ampliando a oferta de serviços de saúde animal.

Além destas aberturas, o líder da empresa diz ao ECO que prevê continuar a crescer nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, numa altura em que Portugal representa já cerca de 15% das vendas do grupo Iskaypet, que detém também a Tiendanimal, Kivet e Clinicanimal.

“Portugal continua a apresentar um importante potencial de crescimento. Os nossos planos baseiam-se numa expansão seletiva e sustentável da rede de lojas, combinando novas aberturas com investimentos na melhoria do portefólio existente”, relata Gerardo Corbal, CEO do Grupo IskayPet Portugal.

Gerardo Corbal, CEO do Grupo IskayPet PortugalGrupo IskayPet

O plano de investimento assenta em três eixos: crescimento orgânico das lojas, aposta na digitalização e omnicanalidade — com destaque para o Click&Collect –, e desenvolvimento de serviços de valor acrescentado.

A expansão da rede deverá traduzir-se também em mais contratações no país. Sem querer adiantar um número em concreto, o porta-voz assegura que a Kiwoko prevê reforçar equipas nas lojas, nas clínicas, nos serviços de grooming, na logística e ainda nas áreas de suporte.

O CEO do Grupo IskayPet Portugal faz um balanço “claramente positivo” dos dez anos de atividade em Portugal, mercado que passou a ser um “pilar estratégico” do crescimento do grupo espanhol. Gerardo Corbal fala num “mercado-chave do ponto de vista estratégico, onde [desenvolve] e [testa] iniciativas que posteriormente podem ser escaladas para outras geografias do grupo”.

Portugal é um mercado-chave do ponto de vista estratégico, onde desenvolvemos e testamos iniciativas que posteriormente podem ser escaladas para outras geografias do grupo.

Gerardo Corbal

CEO do Grupo IskayPet Portugal

Em entrevista ao ECO, Gerardo Corbal destaca ainda que o mercado português de pet care está “em plena transformação”, impulsionado pela “crescente humanização dos animais de companhia, pela subida da despesa por animal e pela profissionalização do setor”.

Fundada em 2007 em Espanha, a Kiwoko entrou em Portugal em 2016 e conta atualmente com uma equipa de 500 funcionários distribuídos por mais de 40 lojas da marca no país, além da equipa de e-commerce, das clínicas Kivet e de uma plataforma logística a Norte de Lisboa. No total, o grupo soma mais de 200 lojas e cerca de 4.000 colaboradores na Península Ibérica.

Em março de 2022, a IskayPet comprou a Ornimundo, uma rede especializada em cuidado de animais de companhia em Portugal com 32 lojas, 20 salões de beleza, três clínicas veterinárias e uma plataforma online de vendas.

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