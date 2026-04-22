Falta de interligações elétricas com França “é uma vergonha”, critica CEO da EDP

O CEO da EDP declarou esta quarta-feira que a inexistência de interligações elétricas entre a Península Ibérica e França “é uma vergonha”, destacando que o mercado ibérico atualmente “é mais uma ilha energética do que a Irlanda”. Miguel Stilwell culpou os políticos por esta situação: “É mais um tema político do que técnico”, frisou o gestor.

Stilwell discursava numa conferência da Câmara de Comércio Americana em Portugal (AmCham), que decorreu em Lisboa, onde abordou estas “disfuncionalidades que são políticas e de governance“. “Temos menos ligações com a Europa do que a Irlanda, que é uma ilha. Só para termos uma noção, Irlanda tem mais ligações e a Europa ganhava muito em ter mais interligações”, destacou o líder do maior grupo português em capitalização bolsista.

Entre as vantagens de uma maior aproximação do mercado ibérico ao europeu estaria, por exemplo, uma melhor resposta ao esperado aumento significativo da procura, desencadeado pela indústria dos centros de dados. Stilwell destacou a necessidade de mais investimentos nas redes elétricas, mas também na geração. Uma procura que Portugal está “particularmente bem posicionado para capturar”, defendeu.

Há uma crise energética? Stilwell prefere falar de “crise dos combustíveis fósseis”

Na mesma intervenção, o responsável da EDP rejeitou que a situação originada pela guerra no Médio Oriente seja uma “crise energética”, preferindo chamar-lhe de “crise dos combustíveis fósseis”.

“O que está em causa é o oil & gas e não tanto as renováveis”, declarou, reiterando que a prioridade número um para Bruxelas, neste momento, já não é “o tema ambiental”, mas sim “a autonomia energética e a segurança”, indicou.

Miguel Stilwell salientou que “esta crise do Irão veio simplesmente relembrar” os ensinamentos da invasão da Ucrânia em 2022. “Na altura, dizíamos que não vamos importar mais gás da Rússia”, recordou, pelo que a aposta deve permanecer nas renováveis, para reduzir as importações de gás. “Grande parte dos decisores tem isso muito claro” hoje em dia, afirmou o gestor português.

Este enquadramento joga a favor do investimento em renováveis, como a EDP tem vindo a realizar: “Se investirmos mais em renováveis, somos mais independentes”, destacou.

Para Miguel Stilwell, Portugal é “porque temos sol”, tal “como nos EUA e na China”. Mas “produzir um eletrão aqui [em Portugal] é tanto ou mais competitivo do que noutros países”, e ser competitivo também é ganhar autonomia, destacou o engenheiro. Antes, o gestor também sublinhou que a Península Ibérica é mais competitiva do que alguns estados americanos.

As pessoas já não querem centrais solares na vizinhança, boa sorte a construir uma central nuclear. Miguel Stilwell CEO da EDP

Investir em nuclear? “Good luck“

Apesar de defender a redução das importações de gás, Stilwell declarou-se “agnóstico” quanto à tecnologia usada para responder à crescente procura por energia elétrica. “Aposto e investimentos onde acreditamos que existem grandes oportunidades de longo prazo, mas não temos nada contra o gás. Vai fazer parte do mix [energético] nos próximos anos”, disse.

Ainda assim, o líder da EDP recorreu ao anglicismo “good luck” para se dirigir aos que defendem uma aposta em energia nuclear, reiterando: “Se alguém quiser investir em nuclear, go ahead” (força, em português). “As pessoas já não querem centrais solares na vizinhança, boa sorte a construir uma central nuclear”, defendeu.

Ora, “mesmo se alguém quiser lançar-se nisso, daqui a dez ou 15 anos, entretanto, já passou esta vaga toda de crescimento”, advertiu o CEO da EDP, concluindo: “Não creio [que o nuclear] seja a solução de curto prazo.”

(Notícia atualizada pela última vez às 11h12)