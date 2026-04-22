Garrigues foi a firma de advogados que mais faturou em Espanha em 2025. Veja o top 10

No país vizinho, em Espanha, os escritórios de advogados registaram máximos históricos de faturação em 2025, com um aumento do volume de negócios agregado para mais de 4,5 mil milhões de euros, segundo revela o Expansión. No topo da tabela está a Garrigues, com uma faturação de 437,2 milhões de euros.

Num ano marcado por uma grande incerteza a nível macroeconómico e geopolítico, a Garrigues faturou 437,2 milhões de euros em Espanha, um crescimento de 4,3% face a 2024. No conjunto dos seus escritórios internacionais, as receitas atingiram os 527,69 milhões de euros, um crescimento de cerca de 9% em relação ao ano anterior.

Em segundo lugar ficou a Cuatrecasas com uma faturação a atingir os 347,7 milhões de euros, uma subida de 1,2% em relação ao ano anterior. A completar o top 3 está a Uría Menéndez que cresceu a sua faturação em 5,05%, arrecadando 243,6 milhões de euros.

Entre o top 10, o maior crescimento, comparativamente a 2024, pertenceu à Pérez-Llorca. A sociedade espanhola, que opera também em Portugal, aumentou a faturação em 16,6%, atingindo o valor de 155,8 milhões de euros. No global da sua rede, a firma alcançou uma receita de 211,3 milhões, englobando as vendas em Espanha, Portugal, México e Colômbia.

Das firmas espanholas a operar em Portugal, surgem ainda no top 10 nomes como a Gómez-Acebo & Pombo, em sexto lugar com 94 milhões, Linklaters, em sétimo lugar com 86,8 milhões, e a Andersen, em décimo com 73,4 milhões.

Apesar de “lá fora” a divulgação dos resultados financeiros das firmas de advogados ser uma prática relativamente comum e consolidada, a realidade é diferente no mercado português. Em Portugal, poucas são as firmas que divulgam de forma regular os seus resultados financeiros, fazendo depender assim o seu desempenho apenas por métricas como a reputação, a visibilidade dos clientes ou o número de profissionais.