Governo deve convidar Air France-KLM e Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas pela TAP

A Air France-KLM e a Lufthansa deverão avançar com a apresentação de propostas vinculativas na privatização da TAP, avança a agência Bloomberg. O relatório elaborado pela Parpública recomenda ao Governo que convide os dois grupos a participar na próxima fase. Decisão pode ser tomada no Conselho de Ministros de amanhã.

Os dois grupos foram os únicos a apresentarem uma proposta não-vinculativa para a aquisição de 44,9% da TAP (a que se somam 5% para os trabalhadores) até ao prazo limite de 2 de abril. A Parpública dispunha de 30 dias para enviar ao Governo um relatório com a avaliação das duas propostas, prazo que não chegou a esgotar.

Segundo a Bloomberg, a aprovação do convite formal para participar na fase de entrega das propostas vinculativas poderá acontecer já esta quinta-feira em Conselho de Ministros. De acordo com o caderno de encargos, após receberem o convite, os dois grupos dispõem de 90 dias para fazerem chegar à Parpública a sua oferta. Nesta fase, poderão ter acesso a informação mais detalhada sobre a companhia aérea no âmbito do processo de due diligence.

De fora da corrida ficou o grupo IAG, dono da Iberia ou British Airways, o concorrente com maior músculo financeiro. “Após uma análise cuidadosa, a IAG decidiu que não seria do melhor interesse dos nossos acionistas prosseguir com o processo de aquisição de uma participação na TAP“, afirmou em comunicado. “Sempre afirmámos que, em qualquer processo de aquisição, precisamos de um caminho para a propriedade total, de forma a podermos gerir e transformar o negócio”, justificou.

O Governo português deverá assim dar seguimento ao processo de privatização, apesar do contexto difícil no setor da aviação, com a escassez e subida do preço do jet fuel a provocar cancelamentos de voos e a penalizar as contas das companhias.

(notícia atualizada às 17h30)