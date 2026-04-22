Grupo Your cria rede com escritórios de contabilidade em “alternativa” a aquisições

O grupo Your lançou esta quarta-feira uma rede de parceria com escritórios de contabilidade para que as sociedades que enfrentem desafios de sucessão, escala e modernização tecnológica possam integrar as suas operações e colaboradores na estrutura da firma da Explorer Investments, Caravela Seguros e Ó Capital. É uma alternativa direta às tradicionais compras de carteira ou fusões e aquisições (M&A) para a qual estão sete escritórios em fase de análise no pipeline.

A empresa considera que a criação deste mecanismo, noticiado pelo ECO, gera menor risco de execução, maior simplicidade contratual e um modelo de remuneração assente numa percentagem da faturação gerada pela carteira integrada, que varia consoante a duração do acordo. Ou seja, haverá um modelo de revenue share (partilha de receita).

“É uma resposta estruturada a um desafio real do setor: a necessidade de escala, sucessão e modernização dos escritórios de contabilidade. Criámos um modelo que simplifica a integração, alinha incentivos e permite crescer de forma sustentável, sem a complexidade típica das operações de M&A. Mais do que integrar carteiras, queremos construir parcerias de longo prazo que preservem o valor criado pelos empresários e acelerem a transformação do setor”, afirmou o CEO Grupo Your, Pedro Flores.

Segundo a responsável de recursos humanos, marketing e vendas da Your, esta rede nasceu “da escuta ativa do mercado”. “Encontrámos escritórios com equipas dedicadas, relações de confiança construídas ao longo de anos com os seus clientes, e donos que querem garantir a continuidade desse trabalho sem abdicar do seu valor. O que oferecemos não é uma aquisição, é uma parceria com propósito, onde ambas as partes ganham e onde as pessoas continuam a ser o centro de tudo”, sintetiza Sandra Lourenço, Chief of People, Marketing & Sales do Grupo Your.

Em entrevista ao ECO, o CEO do grupo Your, Pedro Flores, explicou que este instrumento evita terem de realizar investimentos avultados na transformação digital, permitindo-lhes obtê-la caso ainda não utilizem report automático ou ferramentas de inteligências artificial, por exemplo.

“O modelo da rede Your permite-lhes não investir em tecnologia – dado que não terão essa capacidade ou, pelo menos, business cases que deem benefícios do investimento no curto prazo – e sermos nós a implementá-la. Já a temos dentro de casa e eles servem-se da tecnologia para poderem prestar um serviço de forma mais eficaz e eficiente aos seus clientes”, sintetizou Pedro Flores.

O investimento em tecnologia por parte do grupo Your supera os cinco milhões de euros. Em termos de volume de negócio, o objetivo da empresa é atingir os 20 milhões de euros em 2026 e 22 milhões de euros no próximo ano – um valor de faturação que, inicialmente, estava previsto para 2024.

Fundado em 2006, a Your conta com cerca de 500 trabalhadores e escritórios em Lisboa, Faro, Santarém, Castelo Branco, Lourinhã e Porto. Na zona da capital existiam dois escritórios, mas fecharam o da Beloura e optaram por centralizar a equipa no espaço na Amadora.