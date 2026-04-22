Imobiliário em Portugal (e no sul da Europa) vai manter “dinamismo”, aponta Savills

A consultora Savills indica que Portugal, Espanha, Itália e Grécia somaram cerca de 35 mil milhões de euros em investimento imobiliário em 2025, o que representa um máximo histórico para a região.

Os mercados imobiliários do sul da Europa devem voltar a apresentar um desempenho acima da média da União Europeia em 2026, segundo o relatório Southern Europe’s real estate markets, da Savills, divulgado esta quarta-feira à imprensa. A consultora sustenta essa perspetiva num crescimento económico mais forte, numa procura sólida e no interesse continuado de investidores internacionais.

Portugal, Espanha, Itália e Grécia somaram cerca de 35 mil milhões de euros em investimento imobiliário em 2025, o que representa um máximo histórico para a região e um aumento de 24% face a 2024. Para a Savills, “demonstra a capacidade da região para captar capital internacional mesmo num contexto europeu exigente”, diz, em comunicado.

No caso português, as projeções apontam para um crescimento do PIB de 2,1% em 2026, mais do dobro da média estimada para a União Europeia a 27. As estimativas da Oxford Economics indicam ainda um crescimento de 2,4% em Espanha e de 1,8 % na Grécia, acima da média de 1,0 % prevista para o conjunto da Europa.

A consultora aponta vários fatores para explicar este desempenho. Entre eles estão o aumento da oferta de ativos para investimento e o crescimento de segmentos alternativos e de living, como lares, unidades de cuidados continuados, residências para seniores e alojamento para estudantes.

Citado pela Savills, James Burke, diretor do Global Cross Border Investment, afirma que depois de um 2025 “excecionalmente forte”, o sul da Europa deverá manter o dinamismo este ano. “Os investidores já não estão apenas a aproveitar um movimento de recuperação no sul, estão a apostar numa dinâmica de procura mais sólida e num conjunto de oportunidades mais amplo, numa altura em que o Mediterrâneo passa de posição periférica a aposta estratégica nas carteiras europeias”, refere em comunicado a empresa.

Nos escritórios e na logística, a Savills considera que os mercados do Sul da Europa oferecem condições mais favoráveis do que alguns dos principais mercados europeus. A combinação de rendas mais competitivas, melhor qualidade dos ativos e ocupação apoiada por setores em crescimento tem reforçado o interesse de investidores institucionais e de capital internacional.

A energia é outro dos fatores destacados no relatório. Segundo a Savills, a maior utilização de renováveis na região reduz a exposição a choques de preços e torna os custos mais previsíveis para as empresas com maior consumo energético.