KPMG vai eleger maior inovador tecnológico

A KPMG Portugal anunciou esta quarta-feira o lançamento da sexta edição da competição Global Tech Innovator in Portugal para eleger a startup com a inovação tecnológica mais disruptiva e promissora do mercado nacional. O torneio empresarial, integrado no programa internacional Global Tech Innovator, conta com uma lista de alumni vencedores como Defined.ai (2021), Musiversal (2022), Rauva (2023) e Bhout (2024) e a Ethiack (2025).

“Acreditamos que o futuro da economia se constrói com base na inovação tecnológica e na capacidade de transformar ideias em negócios escaláveis e sustentáveis. O Global Tech Innovator in Portugal é uma plataforma que nos permite identificar e apoiar startups com ambição global, proporcionando-lhes não só visibilidade, mas também acesso ao conhecimento, à rede e às ferramentas necessárias para acelerar o seu crescimento e afirmar-se nos mercados internacionais”, afirmou o responsável de Advisory da KPMG em Portugal, João Sousa Leal.

A iniciativa – cujo objetivo é identificar startups que estejam a transformar o mercado através da tecnologia com modelos de negócio inovadores e capacidade de crescimento a nível internacional – tem candidaturas abertas até ao próximo dia 3 de julho. O vencedor nacional será conhecido na final que se realiza a 4 de setembro, na sede de Lisboa, e irá representar Portugal na final internacional durante a Web Summit 2026.

O que é que a firma de auditoria e consultoria tem para oferecer, além do prémio e da exposição? Acesso a 12 meses de consultoria gratuita especializada e apoio de equipas com experiência nas áreas de assessoria, fiscalidade, tecnologia, ESG, cibersegurança, gestão.

Para este concurso são elegíveis startups registadas em Portugal com até sete anos de atividade, que desenvolvam um negócio de base tecnológica (seja tech-led, tech-driven ou tech-enabled) e que consigam demonstrar tração no mercado, nomeadamente através de volume de negócios entre um e 15 milhões de euros, capital levantado superior a 500 mil euros ou potencial de crescimento comprovado.