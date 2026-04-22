Lisboa – Porto a 7,5 euros? CP lança descontos até 80% nos comboios Alfa Pendular

A CP – Comboios de Portugal lançou esta quarta-feira uma campanha com desconto de até 80% nos bilhetes do Alfa Pendular. Ao todo, a empresa disponibiliza 5.000 lugares ao abrigo desta promoção, que abrange ambas as classes (conforto e turística).

Destinada a bilhetes para viagens a realizar entre os dias 1 e 15 de maio de 2026, o desconto será aplicado exclusivamente na compra de bilhetes online, através dos canais digitais da CP (site e app), entre os dias 22 de abril e 6 de maio de 2026.

Em comunicado, a CP exemplifica que, com a aplicação do desconto na campanha ‘Promo+’, haverá bilhetes a 7,50 euros para viajar entre Lisboa e Porto ou a 5,50 euros para viagens entre Lisboa e Faro (classe turística).

Para serem abrangidos pela campanha, detalha, estes títulos têm de ser adquiridos com antecedência mínima de 10 dias, sendo que “a oferta é limitada e está sujeita à disponibilidade dos lugares reservados para esta promoção”.

“Com esta ação, a CP quer aumentar a notoriedade da marca e atrair ainda mais passageiros para aquele que é o serviço premium da empresa. Esta é mais uma aposta da empresa na promoção de uma mobilidade verde, segura e acessível aos portugueses, destacando o comboio como uma boa alternativa ao transporte individual, quer para trabalho quer para lazer”, conclui.