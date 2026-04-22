Maior encontro ibérico de ioga de 2026 realiza-se no Santuário de Javier (Navarra), de 1 a 3 de maio

O Santuário de Javier, em Navarra, acolhe no primeiro fim de semana de maio o XII Congresso Ibérico de Yoga, o maior encontro desta disciplina na Península Ibérica em 2026.

Nesta ocasião, o evento é realizado em conjunto com o XII Satsanga da Federação Espanhola de Yoga Satsanga (FEYS). O encontro, sob o lema «Yoga, uma invocação pela Paz», reunirá, de 1 a 3 de maio, mais de 250 participantes de Espanha e Portugal num programa com mais de 40 atividades que combina conferências, workshops, concertos de mantras e um programa paralelo para crianças.

A coincidência de ambos os eventos em Javier não é casual: o santuário de Javier, com o seu Castelo, Auditório e Casa de Exercícios Espirituais — local emblemático de Navarra, a 20 minutos do Ashram da Escola Witryh — oferece o cenário ideal para um congresso que procura transcender fronteiras e tradições. Como salienta Soma Satrustegi, diretor da Witryh e fundador da FEYS: «O lugar surge quando as pessoas estão prontas para se encontrarem».

Entre os oradores internacionais destaca-se Sat Guru Jí, presidente da Confederação Ibérica de Yoga e um dos impulsionadores do reconhecimento do Dia Internacional do Yoga pela ONU. Participará também o bioquímico Carlos Muñoz, com pós-doutoramento no Instituto Pasteur de Paris, que abordará o diálogo entre a neurociência e a filosofia do yoga. Soma Satrustegi, fundador da FEYS e diretor da Escola de Yoga Witryh, irá proferir uma palestra sobre o «Yoga como caminho para a libertação interior». O programa inclui ainda um «Congresito» Infantil com workshops de breaking, capoeira e yoga acrobático para crianças a partir dos 6 anos.

A Confederação Ibérica de Yoga, que agrupa as principais federações de Yoga de Espanha e Portugal, celebra este ano o seu décimo segundo encontro desde a sua fundação em 2007. Mais informações e inscrições em «www.federaciondeyoga.es».