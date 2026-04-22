Mau tempo. Governo anuncia terça-feira o envelope financeiro do PTRR

O primeiro-ministro Luís Montenegro adiou para o próximo dia 28 o anúncio do envelope financeiro da versão final do programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR), para responder aos prejuízos causados pelo chamado comboio das tempestades, que devastou o país em janeiro e fevereiro deste ano.

“Vamos aprovar o formato final na próxima semana, no próximo dia 28, e vamos fazer também nesse dia a respetiva apresentação”, anunciou Luís Montenegro esta quarta-feira, à margem da receção da líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, na residência oficial em São Bento.

O chefe do Executivo remeteu para esse dia o anúncio do valor global do envelope financeiro acoplado ao PTRR. “Conheceremos isso [o envelope financeiro final do PTRR] na próxima semana. Já temos isso muito adiantado, mas como teremos ainda estes dias para – fruto da discussão que acabamos de ter hoje na reunião do Conselho de Ministros para fazermos acertos finais –, preferia aguardar por esse momento para transmitir esse envelope“, sustentou.

Luís Montenegro lembrou que no dia 28 de abril passarão três meses sobre a depressão Kristin e um ano do apagão que atingiu Portugal e Espanha. “É um dia para perspetivar a recuperação mais imediata sobre as consequências do comboio de tempestades que assolaram o nosso país no início deste ano, para podermos criar maior resiliência face a fenómenos climáticos extremos, como aqueles que nos têm atingido e outros que possam vir a ocorrer e possamos aproveitar esse incremento de investimento, seja para recuperar, seja para criar mais resistência e resiliência às nossas infraestruturas”, detalhou.

"Vamos aprovar em formato final na próxima semana, no próximo dia 28 e vamos fazer também nesse dia a respetiva apresentação.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

Luís Montenegro crê que, na sequência deste programa, haverá um “retorno económico e social para criar mais riqueza, um território mais coeso, e uma sociedade mais próspera, com melhores salários e que dá oportunidades a todos os portugueses”.

O Conselho de Ministros aprovou, a 21 de fevereiro deste ano, as linhas gerais do PTRR alicerçado em três pilares: o primeiro diz respeito à recuperação para responder às populações e empresas afetadas; o segundo foca-se na resiliência, direcionado para infraestruturas e capacidade de planeamento, prevenção e adaptação. Por fim, o último pilar diz respeito à transformação que contemplará outras reformas em curso.

No início deste mês de abril, Luís Montenegro avançou que foram recebidas mais de 700 participações no período de consulta pública deste programa.

Venezuela vive “transição democrática” e espera eleições livres em breve

O primeiro-ministro português entende que o atual momento político na Venezuela é “de transição democrática”, esperando que eleições “absolutamente livres” aconteçam em breve. Após um encontro com María Corina Machado, na residência oficial manifestou-se ainda satisfeito com a libertação do cidadão luso-venezuelano Héctor Ferreira Domingues, detido desde setembro de 2022, e que foi divulgada na noite desta terça-feira.

O chefe do Executivo português defendeu ainda que “no mais curto espaço de tempo, as pessoas que se encontram exiladas possam regressar ao país, como é o caso dela [María Corina], e possa ser realizado um ato eleitoral onde, de forma absolutamente livre, o povo venezuelano possa escolher o seu futuro e todas as oportunidades que o país tem possam ser usufruídas pelo seu povo”.