MDS junta-se à HWF em seguros para fusões e aquisições em Espanha

O Grupo MDS anunciou o começo da sua colaboração em Espanha com a HWF, uma corretora especializada em seguros de risco transacional. A HWF será lançada em Madrid para oferecer soluções especializadas em riscos transacionais (Mergers &Aquisitions). Tanto a MDS como a HWF fazem parte do Ardonagh Group, um dos 15 maiores grupos mundiais de corretagem de seguros.

Esta iniciativa está alinhada com a estratégia de crescimento da MDS no mercado espanhol e “reforça o seu posicionamento como parceiro de confiança em soluções de seguros para riscos financeiros, incorporando capacidades complementares através da colaboração com a HWF“, diz a MDS.

A HWF operará em Espanha através de uma equipa sediada em Madrid, permitindo a identificação de novas oportunidades de negócio e em estreita coordenação com a MDS no apoio aos clientes em transações corporativas. A consultora tem trabalhado para clientes sediados em Espanha em transações estratégicas de fusões e aquisições.

A expansão da HWF para Espanha constitui um novo capítulo evolutivo na colaboração com o Grupo MDS, afirma o grupo. “Com ambições partilhadas de crescimento em toda a região, a abertura da HWF Spain fortalece ainda mais esta parceria, dando aos clientes da MDS acesso direto à especialização em risco transacional da HWF e aos clientes da HWF a toda a gama de serviços do Grupo MDS”, acrescenta.

A HWF tem histórico internacional em riscos transacionais, tendo participado – segundo a própria – em mais de 6.200 transações e estruturado mais de 2.300 apólices. Na Ibéria será liderada por Ricardo Lecaro, Head of Iberia, e Kai Schmitz, Head of Tax, ambos com vasta experiência de mercado.

“Este projeto reforça a nossa capacidade de oferecer aos clientes soluções cada vez mais especializadas na área dos riscos transacionais”, diz Álvaro Mengotti, CEO da MDS Espanha, que acrescenta: “esta iniciativa está alinhada com a nossa estratégia de crescimento em Espanha e permite-nos continuar a expandir a nossa proposta de valor em transações altamente complexas.”

Já Adrian Furlonge, CEO da HWF, diz que: “trabalhar em estreita colaboração com a MDS em Espanha representa uma excelente oportunidade para aproximar as nossas capacidades do mercado ibérico e apoiar os nossos clientes em transações estratégicas, combinando conhecimentos locais e internacionais”.