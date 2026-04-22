Metropolitano reúne esta quinta-feira o «Davos» do desporto e do entretenimento, com 15 grandes nomes do mundo dos negócios

Entre os nomes mais destacados encontram-se Miguel Ángel Gil, Nasser Al-Khelaifi, Aleksander Čeferin, Ferran Soriano, Jorge Mas, Javier Tebas, Rafael Louzán, Jorge Mendes, Luis Figo, David Villa, Fernando Torres, Jorge Garbajosa, Carmelo Ezpeleta, Chris Granger e Jordan Zachary, numa lista que reflete a dimensão internacional do encontro.

A agenda evidencia ainda quais são, atualmente, os grandes temas que estão a redefinir o setor. O primeiro é a entrada de capital e de fundos no desporto, com um painel específico sobre investimento em ativos desportivos no qual participarão representantes da Apollo Sports Capital, da Quantum Pacific e do Mari Group. Em seguida, o fórum colocará o foco no negócio global do futebol, com intervenções sobre a visão da indústria, os clubes líderes e a transformação das grandes marcas do futebol.

Outro dos eixos será a projeção internacional das marcas desportivas e do ecossistema espanhol, com a participação da LaLiga, da RFEF, da Mahou San Miguel, da Fever e da Cabify, num bloco em que se discutirá a internacionalização, o posicionamento global e o impacto da perspetiva do Mundial de 2030.

O evento abordará também o papel dos grandes intervenientes e agentes na nova economia do futebol, a relação entre inovação, tecnologia e fandom, e a forma como empresas como a Nike, a EA Sports, a Google, a Riyadh Air ou a Visit Rwanda estão a utilizar o desporto como plataforma global de marca e de ligação com o público.

O programa reserva ainda espaço para a análise das grandes propriedades desportivas internacionais, com representantes da FIBA, MotoGP e Relevent, e para o peso crescente do entretenimento ao vivo nesta indústria, com vozes da OVG e da Live Nation. O evento culminará com duas conversas de alto nível: uma entre Miguel Ángel Gil e Nasser Al-Khelaifi, e outra protagonizada pelo presidente da UEFA, Aleksander Čeferin.

Com este cartaz, o Metropolitano prepara-se para reunir num único dia parte do núcleo duro que hoje decide para onde avança o negócio global do desporto, desde o investimento institucional e a governação até aos direitos, o futebol global, a inovação, o entretenimento e a expansão internacional das marcas.