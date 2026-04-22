Na véspera da decisão da UGT sobre reforma laboral, ministra pressiona: “Esperamos que seja positiva”

Na véspera de o secretariado nacional da UGT decidir se diz “sim” ou “não” a um potencial acordo em torno da reforma da lei do trabalho, a ministra da tutela, Maria do Rosário Palma Ramalho, aproveitou uma audição parlamentar para reforçar que espera que o veredicto da central sindical seja positivo, argumentando que as mudanças ao Código do Trabalho que estão em cima da mesa são essenciais para que o país consiga convergir com a Europa e, assim, garantir melhores salários.

“O Governo ainda tem fundadas expectativas de conseguir este acordo. As confederações patronais já deram o seu pré-acordo. Ao longo deste tempo, foram consensualizadas mais de 130 normas. Foram acolhidas mais de 30 propostas da UGT. Portanto, consideramos, sem adulterar excessivamente o diploma [inicial], que há todas as condições para fazer acordo“, afirmou a governante, que está a ser ouvida esta manhã pelos deputados, numa audição regimental.

Palma Ramalho realçou que a UGT, ao longo destes nove meses de negociação, foi “sempre um parceiro que quer negociar e esteve sempre sentada à mesa do Governo”, pelo que o Governo espera que a decisão que será tomada esta quinta-feira pelo órgão executivo máximo dessa central sindical seja positiva.

Ainda assim, a ministra do Trabalho reconheceu que há alguns pontos que “ainda estão em aberto” (isto é, onde ainda não há consenso), em especial o banco de horas individual por acordo direto entre o empregador e o trabalhador“.

“Esta matéria já foi objeto de uma modulação. O que falta é a pronúncia da UGT“, explicou Palma Ramalho, que assegurou também que este regime, como está no anteprojeto, é diferente daquele que vigorou até 2020 (garantindo que, nesta nova versão, se evitam os abusos). Em resposta a Alfredo Maia, do PCP, e a Fabian Figueiredo, do BE, disse ainda que o banco de horas não é trabalho suplementar; As horas feitas a mais num dia são compensadas noutro, esclareceu.

Outras das matérias em aberto, acrescentou a mesma, são a atenuação do travão ao outsourcing após despedimentos coletivos ou por extinção do posto de trabalho (a proposta prevê a redução do travão de 12 para seis meses e a sua aplicação apenas na atividade principal da empresa) a redução das horas de formação contínua nas microempresas (de 40 para 30 horas anuais), e a não reintegração após despedimentos considerados ilícitos.

Sobre este último ponto, a ministra do Trabalho salientou, em resposta à deputada Felicidade Vital, do Chega, que a não reintegração será sempre decidida pelo tribunal, estando prevista uma indemnização majorada para os trabalhadores nessa situação. “Não é nenhuma desautorização do tribunal”, garantiu.

Ao longo desta audição, a ministra tem sido questionada também sobre a exclusão da CGTP da negociação da reforma laboral. Palma Ramalho explicou que foi a central sindical liderada por Tiago Oliveira que se auto excluiu, ao reivindicar a retirada na íntegra do anteprojeto. “A CGTP preferiu a rua e não negociamos com quem prefere a rua“, frisou a governante, que observou que, ainda assim, a estrutura foi recebida por si e pelo primeiro-ministro, nos últimos nove meses.

Governo vai negociar com partidos que o queiram

Caso não seja possível chegar a um acordo com a UGT, a ministra do Trabalho avisou, como já tinha feito em ocasiões anteriores, que a reforma da lei do trabalho avançará para o Trabalho. “Vamos propor a aprovação da reforma ‘Trabalho XXI’ aqui no Parlamento, para que não se desperdice a oportunidade fazermos uma convergência real do nosso país com os padrões europeus em matéria de competitividade da economia e de produtividade das empresas, que viabilize o aumento dos salários”, declarou.

Por outro lado, questionada por Miguel Cabrita, do PS, e Mariana Leitão, do IL, Palma Ramalho adiantou que, assim que o processo chegar ao Parlamento, o Governo “negociará com todos os partidos que queiram negociar connosco”.

“Se o PS diz logo que não quer negociar, é como a CGTP que disse que este projeto era para rasgar. Naturalmente, vamos negociar com os outros partidos“, afirmou a ministra da tutela, que asseverou também que, apesar das cedências feitas na Concertação Social, o anteprojeto mantém as traves mestras. “As traves mestras continuam lá, porque, se não, não valia a pena fazer esta reforma“, disse.

Outras das prioridades da tutela para o que resta de 2026, adiantou, são a execução da estratégia nacional para a segurança e saúde no trabalho, a revisão do regime jurídico da formação profissional e a transposição da diretiva europeia da transparência salarial.

No plano da Segurança Social, as prioridades são, indicou a mesma responsável, continuar o programa “Primeiro pessoas” — que já retirou dos balcões 3,5 milhões de pessoas, que passaram a ver resolvidas as suas questões através dos canais digitais –, bem como reduzir em 50% o tempo de resposta dos serviços da Segurança Social, incluindo a atribuição das pensões unificadas com a Caixa Geral de Aposentações (CGA).

Em entrevista ao ECO, o presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, Luís Farrajota, já tinha avançado esse objetivo, enfatizando que a atribuição das pensões que têm por base os descontos feitos para a Segurança Social e para a CGA vai acelerar até junho.

Na audição desta manhã, a ministra deu nota também que há, neste momento, mais 100 mil beneficiários do Complemento Solidário para Idosos (CSI) do que em 2024, face à alteração das regras (deixou de ser considerado o rendimento dos filhos para a atribuição desta prestação).

(Notícia atualizada às 11h38)