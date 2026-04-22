Omnicom Media Group lança unidade de commerce e tecnologia

Liderada em Portugal por André Louraço e Carolina Amaral, esta unidade integra media, tecnologia e dados para otimizar investimento, aumentar vendas e acelerar quota de mercado.

Commerce, Media, Data e Experiência são as quatro áreas de especialização da Flywheel, unidade do Omnicom Media Group que chega agora a Portugal.

“A introdução da Flywheel em Portugal representa uma mudança na forma como as marcas podem crescer. Passamos de uma lógica centrada em métricas de media para uma abordagem orientada para resultados de negócio, com base em dados reais de compra”, aponta Bernardo Rodo, CEO da Omnicom Media Portugal.

“O nosso objetivo é ajudar os clientes a tomarem decisões mais informadas, aumentar eficiência e gerar crescimento sustentado num ambiente cada vez mais competitivo”, conclui, citado em comunicado.

Liderada em Portugal por André Louraço e Carolina Amaral, esta unidade integra media, tecnologia e dados para otimizar investimento, aumentar vendas e acelerar quota de mercado num ecossistema cada vez mais orientado para uma abordagem full-funnel, descreve o grupo.

“Entre as iniciativas de capacitação do mercado nacional destaca-se o programa OMEGA, desenvolvido em parceria com a Amazon, que aprofunda competências em retail media e gestão de ecossistemas digitais complexos“, concretiza.

O lançamento desta unidade surge num contexto em que o commerce começou a ganhar escala a partir de 2024, com o crescimento de retalhistas, plataformas de quick commerce e marketplaces especializados, “o que cria novas oportunidades para ativação e medição, com destaque para a redução do desperdício de investimento e uma ligação mais direta entre decisões de media e impacto real nas vendas“, enquadra o grupo liderado desde dezembro por Bernardo Rodo.

A Flywheel Portugal, acrescenta o Omnicom Media Group, vem também reforçar as competências da companhia no apoio à internacionalização de marcas nacionais, através de retalhistas e marketplaces worldwide.