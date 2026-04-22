Paulo Carmona vai ser o novo presidente da Infraestruturas de Portugal

Paulo Carmona, atual diretor-geral da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), vai ser o próximo presidente da Infraestruturas de Portugal, sabe o ECO. O nome do gestor foi já aprovado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) e deverá iniciar funções em maio.

O mandato do atual presidente, Miguel Cruz, e do restante conselho de administração, tinha terminado no final de 2024, mas manteve-se em funções na ausência da eleição de novos membros para a liderança da entidade que gere a infraestrutura rodoviária e ferroviária.

Antes de ser nomeado diretor-geral da DGEG, em setembro de 2024, Paulo Carmona foi CEO da Prio entre 2006 e 2009, presidiu à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, entre 2013 e 2016 e foi consultor estratégico da Entidade Reguladora do Setor Energético, entre outubro de 2022 e setembro de 2024. É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e frequentou o Mestrado em Filosofia do Conhecimento na mesma instituição de ensino. Em 2012, fez o Programa de Alta Direção de Empresas da AESE Business School.

Tem também uma vasta experiência associativa. Foi presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas durante seis anos, entre 2019 e 2025, presidiu à Associação Portuguesa de Contribuintes entre outubro de 2023 e setembro de 2024, e à Associação Portuguesa de Produtores de Bioenergia ente 2019 e 2024. Em conjunto com Jorge Marrão, promoveu o Movimento Europa e Liberdade, ligado à direita, descrito como um movimento cívico e independente para a reflexão sobre temas políticos relevantes para o país.

Como presidente da Infraestruturas de Portugal, Paulo Carmona vai liderar um ambicioso plano de investimento, sobretudo na ferrovia. A linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa é o dossiê mais pesado, a que se juntam também as linhas Porto-Vigo e Lisboa-Madrid. Esta última inclui ainda a Terceira Travessia do Tejo, que fará parte das acessibilidades ao novo aeroporto de Lisboa. A IP não está só focada na alta velocidade. Por completar está boa parte dos investimentos previstos no Plano Ferroviário Nacional.

Na rodovia, a IP foi incumbida pelo Governo, em março do ano passado, de estudar e concretizar um plano alargado de projetos rodoviários prioritários. A curto e médio prazo, há investimentos apoiados pelo PRR para completar e infraestruturas atingidas pelas tempestades de janeiro e fevereiro ainda para reparar.