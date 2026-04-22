Qualidade, flexibilidade e acompanhamento permanente: nasce a UDDI, Universidade Digital

Num mundo que não pára, e em que cada vez temos menos tempo e disponibilidade, a educação deve evoluir para responder aos desafios do presente e do futuro. Nesse contexto, a UDDI, Universidade Digital, nasce como uma instituição moderna e dinâmica, 100% online, dedicada a gerar valor para a sociedade e a contribuir ativamente para o seu desenvolvimento.

Com uma abordagem inovadora, a partir do coração de Andorra-a-Velha, a UDDI Universidade Digital oferece uma proposta educativa de qualidade, acessível e adaptada à disponibilidade de cada pessoa. Além disso, dispõe de tecnologia útil, acompanhamento contínuo e aulas ao vivo para formar profissionais competentes e conscientes do seu impacto no mundo.

Reconhecimento internacional no Espaço Europeu de Ensino Superior

A UDDI, Universidade Digital, oferece um modelo académico no formato 3+2 (3 anos de bachelor e 2 de mestrado), como o que predomina na maioria dos países do Espaço Europeu de Ensino Superior. Além disso, implementa uma experiência educativa flexível e adaptada às necessidades dos estudantes. Uma formação ao alcance de todos a partir de uma universidade com os mais altos padrões de qualidade.

A flexibilidade total da UDDI, Universidade Digital, em que cada estudante segue um percurso único, com o acompanhamento da instituição em cada passo, permite uma adaptação completa à vida profissional e pessoal dos seus alunos. Uma opção inteligente, prática e atrativa, para não renunciar a nada e crescer profissionalmente sem deixar de lado as prioridades de cada um.

Programas oficiais e flexíveis para o mundo do trabalho

Para responder às exigências do mercado, a UDDI, Universidade Digital, oferece programas oficiais (bachelors e mestrados) e de formação executiva 100% online e a preços competitivos em áreas como Saúde, Ciências Sociais, Empresa — com o Bachelor em Administração de Empresas ou o Executive MBA — ou STEAM, com o Bachelor em Informática ou o Executive Master em Inteligência Artificial.

As titulações de bachelor, equivalentes e com a mesma validade que os cursos superiores de três anos e licenciaturas, são reconhecidas em todo o Espaço Europeu de Ensino Superior.

Os professores incentivam a participação e orientam os estudantes em aspetos académicos e profissionais, ajudando a desenvolver competências e habilidades num ambiente internacional. Além disso, as aulas ao vivo são gravadas e fáceis de consultar, permitindo acompanhá-las de forma assíncrona com máxima flexibilidade.

Investigação, inovação e oportunidades internacionais

A UDDI, Universidade Digital, conta com um centro universitário em Andorra, dedicado à investigação e à troca de conhecimentos entre docentes e estudantes. Este espaço complementa a formação com atividades extracurriculares, eventos, conferências e desafios reais com empresas líderes nos seus setores, ligando a teoria à prática e oferecendo oportunidades únicas de desenvolvimento profissional.