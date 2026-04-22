Quem integra a shortlist dos Briefs Abertos CCP 2026? Descubra aqui

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) anunciou os trabalhos selecionados e os jovens criativos que integram a shortlist dos três Briefs Abertos CCP 2026. Nesta edição, a iniciativa conta com a parceria das marcas Betclic, Nos e Nova SBE, com o propósito de destacar a nova geração de talentos criativos nacionais.

Os briefings lançados receberam 156 propostas entregues de 356 jovens criativos. O júri, composto por representantes das marcas e profissionais convidados pelo CCP, selecionou para a shortlist os participantes finalistas. Nesta edição chegaram à shortlist 11 trabalhos no Brief Aberto Betclic e 10 trabalhos no Brief Aberto Nos e Brief Aberto Nova SBE.

Todos os finalistas ganham a anuidade de Sócio CCP, passando a integrar o diretório e a ser membros do ADCE e do The One Club for Creativity. Os grandes vencedores dos Briefs Aberto irão receber um prémio de 1.000 euros, a possibilidade de ser jurado júnior na próxima edição do Festival CCP e ainda de representar Portugal em iniciativas internacionais, nomeadamente do ADCE.

Os vencedores dos desafios são anunciados no dia 22 de maio, durante a 28ª Gala de Entrega de Prémios CCP, que terá lugar na Fábrica de Pão do Beato Innovation District, em Lisboa.

Conheça a shortlist:

Brief Aberto Betclic:

Fábio + Franco + Tiago Lopes + Maria Leonor Vieira

Manuel Stock + Márcio Valente

Rita Costa + Francisco Correia

Patricia Barros + Pedro Chula

Mariana Colaço + Rebeca Amado + Luis Mesquita

Carolina Martins + Catarina Rodrigues

Marta Carrilho + Clarice Hasler

Eduarda Borges + Elisa Lamy Vaz

Flor Chaby + Carolina Leitão

Sofia Carajote + Joana Fontinha

Marta Costa Leite + Pedro Anahory + Francisco Nave de Almeida

Brief Aberto Nos:

Rafael Martins

Patrícia Barros + Carolina Rodrigues

Beatriz Gouveia

Joana Laranjeira Filipe + Matilde Mustra

Vera Azevedo + Maria Soares

Beatriz Almeida + Zé Perdigão + Tiago Pereira

Manuel Stock + Vasco Ribeiro da Cunha

Ana Luísa Santos + Duarte Figueiredo

Catarina Furtado Coelho + Inês Sofia Lucas

Nuno Craveiro + Anabela Mota

Brief Aberto Nova SBE: