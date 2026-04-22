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Quem integra a shortlist dos Briefs Abertos CCP 2026? Descubra aqui

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Os briefings lançados pela Betclic, Nos e Nova SBE receberam 156 propostas, entregues por 356 jovens criativos.

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) anunciou os trabalhos selecionados e os jovens criativos que integram a shortlist dos três Briefs Abertos CCP 2026. Nesta edição, a iniciativa conta com a parceria das marcas Betclic, Nos e Nova SBE, com o propósito de destacar a nova geração de talentos criativos nacionais.

Os briefings lançados receberam 156 propostas entregues de 356 jovens criativos. O júri, composto por representantes das marcas e profissionais convidados pelo CCP, selecionou para a shortlist os participantes finalistas. Nesta edição chegaram à shortlist 11 trabalhos no Brief Aberto Betclic e 10 trabalhos no Brief Aberto Nos e Brief Aberto Nova SBE.

Todos os finalistas ganham a anuidade de Sócio CCP, passando a integrar o diretório e a ser membros do ADCE e do The One Club for Creativity. Os grandes vencedores dos Briefs Aberto irão receber um prémio de 1.000 euros, a possibilidade de ser jurado júnior na próxima edição do Festival CCP e ainda de representar Portugal em iniciativas internacionais, nomeadamente do ADCE.

Os vencedores dos desafios são anunciados no dia 22 de maio, durante a 28ª Gala de Entrega de Prémios CCP, que terá lugar na Fábrica de Pão do Beato Innovation District, em Lisboa.

Conheça a shortlist:

Brief Aberto Betclic:

  • Fábio + Franco + Tiago Lopes + Maria Leonor Vieira
  • Manuel Stock + Márcio Valente
  • Rita Costa + Francisco Correia
  • Patricia Barros + Pedro Chula
  • Mariana Colaço + Rebeca Amado + Luis Mesquita
  • Carolina Martins + Catarina Rodrigues
  • Marta Carrilho + Clarice Hasler
  • Eduarda Borges + Elisa Lamy Vaz
  • Flor Chaby + Carolina Leitão
  • Sofia Carajote + Joana Fontinha
  • Marta Costa Leite + Pedro Anahory + Francisco Nave de Almeida

Brief Aberto Nos:

  • Rafael Martins
  • Patrícia Barros + Carolina Rodrigues
  • Beatriz Gouveia
  • Joana Laranjeira Filipe + Matilde Mustra
  • Vera Azevedo + Maria Soares
  • Beatriz Almeida + Zé Perdigão + Tiago Pereira
  • Manuel Stock + Vasco Ribeiro da Cunha
  • Ana Luísa Santos + Duarte Figueiredo
  • Catarina Furtado Coelho + Inês Sofia Lucas
  • Nuno Craveiro + Anabela Mota

Brief Aberto Nova SBE:

  • Nuno Martins + Vasco Romão
  • Mercedes Alves + Rafael Alheiro
  • Patrícia Barros + Tiago Pereira
  • Rita Costa + Duarte Figueiredo
  • Carolina Leitão + Mariana Cordeiro
  • Miguel Figueiredo + Victor Paiva
  • Miguel Marques + Manuel Cabral
  • Rodrigo Abrantes + Tiago Graça + Rui Oliveira
  • Nuno Craveiro + Anabela Mota
  • Maria Vaz da Silva + Mariana Santos

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