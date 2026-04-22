Quem integra a shortlist dos Briefs Abertos CCP 2026? Descubra aqui
Os briefings lançados pela Betclic, Nos e Nova SBE receberam 156 propostas, entregues por 356 jovens criativos.
O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) anunciou os trabalhos selecionados e os jovens criativos que integram a shortlist dos três Briefs Abertos CCP 2026. Nesta edição, a iniciativa conta com a parceria das marcas Betclic, Nos e Nova SBE, com o propósito de destacar a nova geração de talentos criativos nacionais.
Os briefings lançados receberam 156 propostas entregues de 356 jovens criativos. O júri, composto por representantes das marcas e profissionais convidados pelo CCP, selecionou para a shortlist os participantes finalistas. Nesta edição chegaram à shortlist 11 trabalhos no Brief Aberto Betclic e 10 trabalhos no Brief Aberto Nos e Brief Aberto Nova SBE.
Todos os finalistas ganham a anuidade de Sócio CCP, passando a integrar o diretório e a ser membros do ADCE e do The One Club for Creativity. Os grandes vencedores dos Briefs Aberto irão receber um prémio de 1.000 euros, a possibilidade de ser jurado júnior na próxima edição do Festival CCP e ainda de representar Portugal em iniciativas internacionais, nomeadamente do ADCE.
Os vencedores dos desafios são anunciados no dia 22 de maio, durante a 28ª Gala de Entrega de Prémios CCP, que terá lugar na Fábrica de Pão do Beato Innovation District, em Lisboa.
Conheça a shortlist:
- Fábio + Franco + Tiago Lopes + Maria Leonor Vieira
- Manuel Stock + Márcio Valente
- Rita Costa + Francisco Correia
- Patricia Barros + Pedro Chula
- Mariana Colaço + Rebeca Amado + Luis Mesquita
- Carolina Martins + Catarina Rodrigues
- Marta Carrilho + Clarice Hasler
- Eduarda Borges + Elisa Lamy Vaz
- Flor Chaby + Carolina Leitão
- Sofia Carajote + Joana Fontinha
- Marta Costa Leite + Pedro Anahory + Francisco Nave de Almeida
- Rafael Martins
- Patrícia Barros + Carolina Rodrigues
- Beatriz Gouveia
- Joana Laranjeira Filipe + Matilde Mustra
- Vera Azevedo + Maria Soares
- Beatriz Almeida + Zé Perdigão + Tiago Pereira
- Manuel Stock + Vasco Ribeiro da Cunha
- Ana Luísa Santos + Duarte Figueiredo
- Catarina Furtado Coelho + Inês Sofia Lucas
- Nuno Craveiro + Anabela Mota
- Nuno Martins + Vasco Romão
- Mercedes Alves + Rafael Alheiro
- Patrícia Barros + Tiago Pereira
- Rita Costa + Duarte Figueiredo
- Carolina Leitão + Mariana Cordeiro
- Miguel Figueiredo + Victor Paiva
- Miguel Marques + Manuel Cabral
- Rodrigo Abrantes + Tiago Graça + Rui Oliveira
- Nuno Craveiro + Anabela Mota
- Maria Vaz da Silva + Mariana Santos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Quem integra a shortlist dos Briefs Abertos CCP 2026? Descubra aqui
{{ noCommentsLabel }}