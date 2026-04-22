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Ricardo Costa assume pelouro das receitas da Impresa

 Rafael Correia,

Para além do pelouro editorial do grupo, o agora chief product officer da Impresa assume competências como a liderança da direção comercial e a aprovação de campanhas de marketing.

Ricardo Costa passa a acumular o pelouro das receitas com a atual liderança editorial da Impresa. A passagem de chief content officer a chief product officer (CPO) foi formalizada no novo documento de delegação de poderes do grupo, publicado esta quarta-feira na página de investidores do grupo.

Ao assumir o Pelouro de Conteúdo e Receitas, Ricardo Costa tem, entre as suas competências, “liderar a Direção Comercial TV e digital e definir as políticas de receitas publicitárias”, “coordenar os Negócios Expresso”, assim como “aprovar campanhas de marketing”.

A estas competências juntam-se as editoriais, como “definir e implementar a estratégia editorial e de conteúdos das várias marcas do Grupo, incluindo a programação televisiva, em articulação com o CEO” e coordenar a Informação e o Entretenimento do grupo.

O documento de governance reflete já também a entrada de Teresa Gonçalves como nova administradora financeira da Impresa. O quadro de gestão fica completo com Ana Costa, à frente do pelouro de Operações e Tecnologia, e com o CEO, Francisco Pedro Balsemão, que concentra a seu cargo a Presidência, Coordenação Geral, Jurídicos, Relações Institucionais, Recursos Humanos e Estratégia.

Recentemente, Francisco Pedro Balsemão, em declarações ao +M, explicou as recentes alterações na organização do grupo — como a acumulação da direção de Recursos Humanos e Transformação por Mónica Serrano e a nomeação de Teresa Gonçalves como CFO — foram lideradas pela Impreger e são “reflexo” do Plano Estratégico para o triénio 2025-2028.

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