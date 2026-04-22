Ryanair passa a fechar check-in e entrega de bagagens uma hora antes dos voos

A Ryanair vai passar a encerrar os serviços de check-in e de despacho de bagagem 60 minutos antes da partida programada do voo, em vez dos atuais 40 minutos. A medida vai ser implementada a partir de 10 de novembro e visa “reduzir o pequeno número de passageiros que atualmente perdem os voos por ficarem presos nas filas de segurança dos aeroportos”.

“Permitirá que 20% dos nossos clientes – os que despacham bagagem – tenham mais tempo para passar pela segurança do aeroporto e pelas filas de passaportes, chegando ao portão de embarque no horário previsto, especialmente durante períodos de grande movimento, quando algumas dessas filas nos aeroportos podem ser mais longas”, justifica a diretora de marketing da Ryanair, Dara Brady.

Os restantes passageiros, que representam oito em cada dez clientes, podem continuar a fazer o check-in online, antes de chegarem ao aeroporto, e a dirigir-se diretamente ao portão de embarque, como sublinha a companhia aérea de baixo custo, que já alertou para a possível interrupção no abastecimento de combustível em maio devido à guerra no Médio Oriente.

Em comunicado, a Ryanair enquadra esta medida como parte da expansão da rede de quiosques self-service para o despacho de bagagem, integrados com a aplicação móvel (app), que até outubro devem estar instalados em cerca de 95% dos aeroportos em que opera, incluindo em Portugal.

“Significa um serviço de despacho de bagagem mais rápido, menos filas nos balcões do aeroporto e um serviço ainda mais pontual para os 20% dos nossos clientes que ainda desejam despachar bagagem, enquanto os 80% restantes não serão afetados por essa pequena alteração de 20 minutos”, completa a porta-voz da transportadora.