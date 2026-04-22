Start Campus lança plataforma para identificar e apoiar startups nacionais de IA

A Start Campus lançou um novo projeto para identificar startups em Portugal que desenvolvem soluções baseadas em inteligência artificial (IA). Batizada de Start Rise Challenge, a iniciativa resulta de uma colaboração com a Porto Business School e tem como objetivo descobrir projetos com potencial real, dar-lhes visibilidade e ligá-los a um ecossistema capaz de impulsionar o seu crescimento.

A iniciativa pretende ainda aproximar o talento emergente em IA em Portugal das infraestruturas, das parcerias e dos recursos necessários para escalar a nível global.

Segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira, as instituições sublinham que “mais do que uma competição, o Start Rise Challenge pretende afirmar-se como uma plataforma de visibilidade e dinamização do ecossistema empreendedor em IA, reunindo talento, mentoria e exposição, ao mesmo tempo que reforça o papel da infraestrutura tecnológica no crescimento de negócios inovadores”.

A startup vencedora terá acesso aos benefícios do programa Microsoft for Startups, incluindo créditos ao Microsoft Azure a partir de 100 mil dólares, acesso a serviços Azure AI, GitHub Enterprise, Visual Studio Enterprise, benefícios no LinkedIn, suporte técnico 24/7 e vantagens de go-to-market, entre outros, sujeitos às regras de elegibilidade.

A startup vencedora passará ainda a integrar uma rede de parceiros, mentores e stakeholders ligados ao ecossistema da iniciativa. “Na Start Campus, não estamos apenas a construir uma das maiores plataformas de infraestrutura de IA da Europa, estamos também comprometidos em apoiar o ecossistema que a irá utilizar”, afirma Robert Dunn, CEO da Start Campus, citado em comunicado.

“Portugal tem uma oportunidade única para se afirmar como um hub de inovação em IA, combinando talento, energia renovável e infraestrutura digital de classe mundial. Através do Start Rise Challenge, queremos ajudar a reduzir a distância entre a ambição empreendedora e a infraestrutura necessária para escalar, ligando startups a plataformas como o Microsoft Azure e, em última análise, à capacidade preparada para IA que estamos a desenvolver em Sines”.

Já a Porto Business School junta-se à iniciativa como parceiro académico e operacional, contribuindo com escala, credibilidade e capacidade de mobilização. O projeto foi desenhado para chegar a diferentes regiões do país e envolver de forma mais próxima a comunidade de inovação.

“Num mundo orientado pela IA, o verdadeiro constrangimento não é a tecnologia, mas sim o caminho até ao impacto. Esta iniciativa é o nosso compromisso para acelerar essa jornada”, afirma José Esteves, dean da Porto Business School.

“Ao proporcionar um palco de elevada visibilidade para os projetos mais ambiciosos, garantimos que o talento que está a moldar o futuro tem o alcance de mercado e a força de ecossistema necessários para liderar já hoje”, explica o responsável.

O programa vai percorrer várias regiões do país, com eventos no Porto, a 11 de maio, na Porto Business School, em Faro, a 18 de maio, e em Lisboa, a 19 de maio. A final nacional está marcada para 29 de maio, em Lisboa, na Portugal AI Innovation. As candidaturas decorrem até 7 de maio.