Crédito à Habitação

Taxa Euribor desce a três e a 12 meses e sobe a seis meses

  • Lusa
  • 11:40

A taxa Euribor desceu a três e a 12 meses e subiu a seis meses em relação a terça-feira. Com as alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,161%, continuou abaixo das taxas a seis e a 12 meses.

A taxa Euribor desceu nesta quarta-feira a três e a 12 meses e subiu a seis meses em relação a terça-feira. Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,161%, continuou abaixo das taxas a seis (2,385%) e a 12 meses (2,640%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,385%, mais 0,004 pontos do que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a fevereiro indicam que a Euribor a seis meses representava 39,18% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor baixou hoje, para 2,640%, menos 0,015 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses também caiu hoje, ao ser fixada em 2,161%, menos 0,007 pontos.

Em março, a média mensal da Euribor subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos dois mais longos. A média mensal da Euribor em março avançou 0,098 pontos para 2,109% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor subiu 0,178 pontos para 2,322% e 0,344 pontos para 2,565%.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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