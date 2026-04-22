Transavia reforça “empenho em Portugal” com 24 rotas no verão

A Transavia vai disponibilizar 2,5 milhões de lugares no mercado português este verão com voos de França, Países Baixos e Bélgica para Portugal. No total, serão operados 24 rotas, de e para Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada.

O chief commercial officer em França da Transavia, Julien Mallard, garante que “Portugal é um dos três mercados com melhor desempenho da companhia aérea low-cost do Grupo Air France-KLM”. Em conferência de imprensa esta terça-feira, afirmou que a empresa está “empenhada em manter o foco estratégico em Portugal em 2026, primeiro mercado para França e segundo a nível mundial”.

No ano passado, a Transavia transportou 3,3 milhões de passageiros entre Portugal, França, Países Baixos e Bélgica, sendo o mercado nacional o terceiro mercado em capacidade de lugares em 2025, com uma taxa de ocupação superior a 90%.

A companhia vai disponibilizar 49 voos por semana (sete por dia) na rota Porto–Paris-Orly e 35 voos semanais (cinco por dia) na ligação Lisboa–Paris-Orly. A ligação Brest–Porto terá duas frequências semanais, tal como Ponta Delgada–Amesterdão, enquanto Funchal–Marselha contará com um voo por semana.

A companhia franco-neerlandesa opera em Portugal desde 12 de maio de 2007 e, ao longo destas quase duas décadas, já transportou mais de 25 milhões de passageiros. Atualmente, serve cinco aeroportos nacionais — Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada e Porto — com ligações a França, Países Baixos e Bélgica.

Fundada em 1965, a companhia aérea low cost do grupo Air France-KLM emprega cerca de 6.000 trabalhadores e opera 350 rotas na Europa e na bacia do Mediterrâneo. No ano passado, a Transavia France transportou quase 16 milhões de passageiros.

O grupo Air France-KLM é também um dos candidatos à reprivatização de 49,9% do capital da TAP Air Portugal. No início de abril, apresentou uma proposta não vinculativa no âmbito do processo e reforçou o “continuado e reiterado” interesse na companhia portuguesa.

Transavia cancela 50 voos em maio e junho devido ao aumento do jet fuel

A Transavia confirmou esta terça-feira que cancelou cerca de 50 voos a nível global entre maio e junho, devido à subida do preço do combustível de aviação, provocada pelo conflito no Médio Oriente.

“Cancelámos alguns voos até agora, cerca de 50 para maio e junho, mas é um processo dinâmico, temos de nos adaptar no dia-a-dia. Não é algo fácil de fazer, mas temos de enfrentar a realidade do aumento do preço dos combustíveis”, afirmou o CCO da Transavia France, Julien Mallard, em conferência de imprensa no Porto.

O porta-voz adianta que, “para enfrentar a realidade do mercado”, a companhia franco-neerlandesa aumentou as tarifas em cinco euros por viagem desde março, para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis.

Em relação aos cancelamentos, Julien Mallard garante que “estas questões fazem parte da gestão quotidiana da companhia aérea”, admitindo novos ajustamentos.