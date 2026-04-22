Guerra na Europa

Em atualização UE aprovou empréstimo de 90 mil milhões euros à Ucrânia

  • Tiago Martins Oliveira
  • 12:29

UE aprovou empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, bem como o vigésimo pacto de sanções à Rússia.

Os embaixadores da União Europeia aprovaram esta quarta-feira o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, bem como o vigésimo pacote de sanções contra a Rússia. A aprovação do empréstimo acontece depois de a Hungria ter deixado de resistir a decisão, disseram três diplomatas da UE à Reuters.

(Notícia em atualização)

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