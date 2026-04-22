UGT “regista” apelo de Seguro ao diálogo na reforma laboral

O secretário-geral da UGT esteve reunido com o Presidente da República esta quarta-feira, véspera da central sindical decidir se, afinal, alinha ou não num acordo em torno da reforma da lei do trabalho. À saída, Mário Mourão adiantou aos jornalistas que o Chefe de Estado apelou ao diálogo e à negociação, pedido que foi registado pela estrutura sindical, disse.

“Entregámos um dossiê de tudo o que tem sido estas negociações. O senhor Presidente da República apelou mais uma vez ao diálogo e à negociação, de todas as partes, que isso era bom para todos. Acolhemos essas preocupações e registamos“, declarou Mário Mourão, à saída do encontro com António José Seguro.

Aos jornalistas, o secretário-geral garantiu que a UGT sempre esteve aberta ao diálogo e nunca fechou a porta, sendo que amanhã o secretariado nacional vai analisar a última versão da proposta de reforma do trabalho. “Amanhã vai a última versão e vamos fazer esse debate. Haverá uma decisão. Não sei qual será”, salientou o sindicalista.

Neste momento, já dois dirigentes da UGT assumiram publicamente que votarão contra o pacote laboral, na reunião do secretariado nacional. O que o fez mais recentemente foi Carlos Alves, secretário executivo da UGT, na Conferência Anual do Trabalho, promovida pelo Trabalho by ECO.

Esta quinta-feira, o Presidente da República também já recebeu a CGTP, cujo secretário-geral, Tiago Oliveira, alertou que há matérias no pacote laboral que violam a Constituição. O afastamento desta central sindical das negociações (que têm decorrido no Ministério do Trabalho, e não na Concertação Social) também é inconstitucional, defendeu o sindicalista.

Já o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendonça e Moura, saiu da audiência com António José Seguro a defender que o documento que está em cima da mesa já é um meio-termo entre as partes. “O que queremos é um acordo”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de o anteprojeto sem o acordo chegar ao Parlamento e ser submetido às propostas do Chega, Mendonça e Moura atirou que não receia a vida política. “O documento irá ao Parlamento e cá estaremos para acompanhar. Tenho muita esperança que vários partidos tomem parte ativa”, assinalou.

O Presidente da República reúne ainda esta quinta-feira com os demais parceiros sociais.