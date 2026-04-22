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Zoe Saldaña e Demi Moore são as novas embaixadoras globais da Lancôme

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O grupo de embaixadoras globais da marca inclui nomes como Julia Roberts, Olivia Rodrigo, Christy Turlington, Isabella Rossellini, Aya Nakamura e Vanessa Kirby, entre outros.

FotomontagemLeonor Gonçalves/ECO

As atrizes Zoe Saldaña e Demi Moore juntaram-se ao grupo de embaixadoras globais da marca Lancôme, dedicada aos cuidados da pele, maquilhagem e fragrâncias.

“Atualmente a intérprete com maior receita de bilheteira de sempre, Saldaña personifica o charme sofisticado de Lancôme através de uma perspetiva autêntica e equilibrada“, explica a marca, em comunicado.

Sobre Demi Moore, a marca nota que a “atriz nomeada para os Óscares, produtora e autora de best-sellers do New York Times personifica perfeitamente o otimismo como uma escolha, em cada etapa da vida, algo que reside no coração do sentido de propósito de Lancôme”.

Para mim, Lancôme sempre representou uma visão de beleza autêntica e profundamente humana. Isso reflete quem eu sou — enquanto mulher, atriz e mãe. A beleza é uma questão de convicção. A coragem de definirmos os nossos próprios termos e a confiança para os defender”, comenta Zoe Saldaña.

Zoe SaldañaDaniel Sannwald para Lancôme

Por sua vez, Demi Moore afirmou que a “Lancôme representa a beleza em todos os níveis, para além da superfície“. “Representa o progresso, a ciência da possibilidade e a convicção de que as mulheres merecem sentir-se bonitas e inspiradas em cada etapa da vida. Aprender a aceitar-se a si própria é uma jornada e é uma honra para mim associar-me a uma casa que celebra o mesmo espírito. A beleza é um ato de autocuidado, de amor-próprio e de autoaceitação, e é isso que espero personificar na nossa parceria”, argumenta.

A entrada das novas embaixadores surge no âmbito da nova linha de tratamento de pele Absolue Longevity MD, composta por três abordagens distintas – Anticipate, Intercept e Reset. Na sua primeira campanha para a marca, Zoe Saldaña será o rosto de Intercept. Já Demi Moore será o rosto de Reset.

As duas atrizes juntam-se a um grupo de embaixadoras globais, que inclui nomes como Julia Roberts, Olivia Rodrigo, Christy Turlington, Isabella Rossellini, Aya Nakamura e Vanessa Kirby, entre outros.

Demi MooreAmy Troost para Lancôme

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