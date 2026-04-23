5 coisas que vão marcar o dia

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UGT decide a sua posição sobre a reforma da lei laboral. Banco de Portugal presta contas de 2025. Também o Bankinter vai apresentar os resultados do primeiro trimestre.

Dia D para a revisão da lei laboral, com os órgãos sociais da UGT a serem chamados a decidir sobre a última versão do documento. O Banco de Portugal divulga os resultados de 2025. Também o grupo Bankinter apresenta as contas do primeiro trimestre. Os líderes europeus reúnem em Chipre para discutir o próximo quadro financeiro e as possíveis respostas do bloco comunitário à crise criada pelos EUA no Médio Oriente.

UGT decide se há acordo de concertação social

O secretariado nacional da UGT reúne-se, nesta quinta-feira, para decidir se concorda ou não com a última versão da reforma da lei laboral. A ministra Maria do Rosário Palma Ramalho mantém a esperança no “sim” da central sindical e também Luís Montenegro afirmou esta quarta-feira que “a esperança é a última a morrer” quanto a um acordo. O primeiro-ministro entende que “só razões de natureza mais política” podem impedir este desfecho.

Banco de Portugal presta contas

O Banco de Portugal (BdP) divulga esta quinta-feira os resultados do exercício de 2025. No ano anterior, o último completo de Mário Centeno à frente da instituição, o BdP apresentou prejuízos recorde acima de mil milhões pelo segundo ano consecutivo. Na altura, Centeno avisou que 2024 não seria o último ano com as contas no vermelho.

Reunião do Conselho de Ministros

O Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, depois de na véspera ter discutido, em reunião extraordinária, o desenho da proposta final do Plano de Transformação Recuperação e Resiliência (PTRR). Este programa e respetivo envelope financeiro serão divulgados na próxima terça-feira.

Bankinter apresenta resultados do primeiro trimestre

O grupo espanhol Bankinter apresenta esta quinta-feira os resultados do primeiro trimestre, depois de ter fechado o ano de 2025 com um lucro recorde de 1.090 milhões de euros, um crescimento de 14,4% face ao ano anterior. Pela primeira vez, o Bankinter fechou um ano com lucros superiores a mil milhões de euros e as receitas totais ultrapassaram os três mil milhões de euros.

Líderes europeus reúnem-se em Chipre

Os chefes de Estado e Governo dos 27 países da União Europeia rumam ao Chipre para um reunião informal sobre as tensões geopolíticas, no Médio Oriente e na Ucrânia. Em cima da mesa dos líderes europeus, entre os quais estará Luís Montenegro, estará também a discussão do próximo quadro financeiro 2028-2034.

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