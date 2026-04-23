Acionistas da Warner Bros. Discovery aprovam aquisição pela Paramount Skydance

O bónus do CEO David Zaslav relacionada com o acordo, que ultrapassará os 500 milhões de dólares (cerca de 426 milhões de euros), foi rejeitada pelos acionistas. Esta decisão não é vinculativa.

Os acionistas da Warner Bros. Discovery aprovaram “esmagadoramente”, esta quinta-feira, a aquisição da empresa pela Paramount Skydance. Espera-se que a transação valorizada em 110 mil milhões de dólares (cerca de 94 mil milhões de euros) seja concluída no terceiro trimestre de 2026.

Apesar disso, de acordo com a imprensa internacional, os acionistas rejeitaram o bónus do CEO David Zaslav relativo ao negócio, que excederá os 500 milhões de dólares (cerca de 426 milhões de euros) e poderá chegar aos 800 milhões (cerca de 683 milhões de euros), dependendo de várias variáveis. Esta decisão não é vinculativa, o que significa que o executivo poderá receber à mesma o montante.

“Agradecemos o apoio e a confiança que os nossos acionistas depositaram em nós para libertar todo o valor do nosso portfólio de entretenimento de classe mundial“, afirmou Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente do Conselho de Administração da WBD, em comunicado. “Com a Paramount, esperamos criar uma empresa combinada excecional que alargará a escolha dos consumidores e beneficiará a comunidade global de talentos criativos”, acrescentou ainda.

Por sua vez, David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, declarou que a aprovação pelos acionistas é “outro marco fundamental para a conclusão desta transação histórica, que entregará um valor excecional”. “Continuaremos a trabalhar com a Paramount para concluir as etapas restantes deste processo, que criará uma empresa de media e entretenimento líder de nova geração”, explicou ainda.

Atualmente, o Departamento de Justiça dos EUA está a analisar o negócio, tal como as autoridades de concorrência da UE e do Reino Unido. Há também especulação de que o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, está a preparar uma ação judicial contra a aquisição. Recorde-se que, caso a transação não seja fechada até 30 de setembro, os acionistas da WBD receberão uma ticking fee de 25 cêntimos por ação a ser entregue por cada trimestre de atraso.