Aeroporto de Lisboa arrisca chumbo por insegurança após Bruxelas detetar 14 falhas graves

Uma inspeção surpresa da Comissão Europeia, feita em dezembro de 2025, aponta 14 falhas graves na qualidade dos recursos humanos, equipamentos e fiscalizações realizadas pela PSP no Aeroporto de Lisboa, avança esta quinta-feira o Correio da Manhã (acesso pago). Portugal tem até ao final do ano para resolver os problemas no que é considerado por este organismo europeu como “uma das mais importantes fronteiras aéreas do espaço Schengen”.

O relatório de Bruxelas foi mencionado pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, na audição parlamentar de terça-feira. “Fomos alvo de uma inspeção e as incongruências estão já a ser resolvidas“, disse, referindo como exemplo as boxes ‘SSK’, adquiridas pelo Estado português para recolha de dados biométricos de passageiros de fora do Espaço Schengen. Os equipamentos deram uma taxa de erro de 30%, o que está a obrigar à substituição progressiva dos mesmos.

Outro problema destacado na inspeção realizada pelo Executivo comunitário é a falta de efetivos. Segundo o jornal, o diretor-nacional da PSP, Luís Carrilho, já determinou um concurso interno de 60 agentes, com o objetivo de integrarem a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Além disso, 300 alunos do curso de formação de agentes que está a decorrer serão direcionados para reforço dos aeroportos.